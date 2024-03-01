港交所CEO｜歐冠昇透露退任後「續留香港」 2023年總酬金達8929萬

港交所（388）首位非華人行政總裁歐冠昇（Nicolas Aguzin），完成首份合約即決定不續約，他周二（29日）最後一次主持業績發布會，透露退任後「續留香港」。至於業績亦公布，他於2023年的總酬金達8,929萬。

歐冠昇任期後將繼續居於香港 歐冠昇在業績發布會上，被被問到會為自己任期內有何評分，歐冠昇回應，他不會打出一個特定分數，只強調自己「沒有為所作出的決定而感後悔」。 歐冠昇說，其任內學習到應對不同挑戰的處理方法，同時感謝港交所團隊，協助在具挑戰環境中，得以實踐各種戰略。