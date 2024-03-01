港交所CEO｜歐冠昇透露退任後「續留香港」　2023年總酬金達8929萬

港交所（388）首位非華人行政總裁歐冠昇（Nicolas Aguzin），完成首份合約即決定不續約，他周二（29日）最後一次主持業績發布會，透露退任後「續留香港」。至於業績亦公布，他於2023年的總酬金達8,929萬。
歐冠昇任期後將繼續居於香港
歐冠昇在業績發布會上，被被問到會為自己任期內有何評分，歐冠昇回應，他不會打出一個特定分數，只強調自己「沒有為所作出的決定而感後悔」。
歐冠昇說，其任內學習到應對不同挑戰的處理方法，同時感謝港交所團隊，協助在具挑戰環境中，得以實踐各種戰略。
至於退任後，歐冠昇會否考慮創業？歐冠昇則指，自己不停工作35年後，會趁機會重新思考未來應做的事，又透露自己將繼續居於香港，並把握機會到美國陪伴孩子，他形容，自己2024年行程已滿，反而需要繼續思考2025年該做甚麼。
歐冠昇3年任期總酬金達2.47億港元
而跟據港交所公布的2023年全年業績，集團公布，歐冠昇在2023年的總酬金，達到8,929.5萬元，是他3年任期以來最高，當中超過7成，是屬於以股份支付的僱員酬金福利。
計及他過往兩年（2022年：8,656.1萬／2023年：7,122.3萬元）的總酬金，3年任期內他共獲得2.47億港元總酬金。