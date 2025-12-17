港人今年平均外遊飛3次 六成人揀住「高星級」酒店

Trip.com發布其年度旅遊趨勢報告，總結2025年港人外遊數據並展望2026年。數據顯示，2025年港人旅遊需求持續強勁，平均外遊飛3次，較全球旅客平均2.4次高，當中短途航線佔比達55%，復活節及聖誕節為全年出境高峰期。 熱門目的地仍以鄰近的日本、韓國、台灣及泰國為主，東南亞及澳洲亦受港人歡迎；長線方面則以英國、意大利、法國及德國為首選。同時，大灣區旅遊持續穩定發展，農曆新年及復活節期間錄得旅遊高峰，熱門目的地主要為能夠以高鐵直達的城市，包括深圳、廣州、東莞、廈門等。

除了傳統熱門地點，不少港人亦積極發掘小眾目的地，追求更深度的旅遊體驗。其中，日本廣島、韓國釜山、越南富國島等目的地的預訂量均錄得三位數的按年增長。另外值得注意的是，旅客對旅遊品質的要求顯著提高，超過六成旅客選擇入住高星級酒店。 日台泰繼續穩前三甲 展望2026年，Trip.com料日本、台灣、泰國依然穩佔出境旅遊目的地三甲，中國內地及韓國緊隨其後。從年齡層分析，年輕世代繼續成為旅遊市場的主要客源，其中千禧世代佔比最高，達到42%，而 Gen Z則以21%的佔比顯示出增長潛力。

Trip.com又指出，全球大型主題樂園如迪士尼、環球影城依然是旅客首選。各個海外大型主題樂園，包括日本環球影城、東京迪士尼樂園、東京華納兄弟哈利波特影城及上海迪士尼度假區等是香港旅客熱門預訂的景點。以影視作品為主題的景點亦大受歡迎，例如哈利波特工作室、新世紀福音戰士紀念展及曼谷侏羅紀世界等，均是影迷在2026年最喜愛的行程之一。 另一大趨勢為演唱會旅遊，越來越多樂迷專程飛往外地觀看演唱會。Trip.com 平台上有關演出的門票預訂量按年增加，當中包括BLACKPINK、G-Dragon、SEVENTEEN及GEM的巡迴演唱會。

宏觀全球，香港依然是極具吸引力的旅遊目的地，在 Trip.com 全球熱門目的地中排名第七，僅次於東京、首爾、曼谷、台北、大阪及新加坡。同時，中國內地越來越受東南亞旅客歡迎，航班預訂量錄得三位數的按年增長，北京、哈爾濱、重慶、西安等城市的增幅尤其顯著。另外，歐洲旅客亦積極探索亞洲，中國內地、日本、泰國等地成為其熱門選擇。