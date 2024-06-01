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財經
2024-06-01 10:00:00

港人外遊ATM提款手續費一地最高達24%　泰國南韓平過日本

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港人外遊ATM提款手續費一地最高達24%　泰國南韓平過日本

港人外遊ATM提款手續費一地最高達24%　泰國南韓平過日本

香港人外遊的精打細算聞名中外，為提升用戶的財務意識，國際付款公司Wise進行研究，揭示2024年全球ATM提款收費率最高的旅遊目的地，當中發現泰國及南韓較日本便宜，一個地方甚至高達24%。

此調查分析基於對2023年10月至2024年3月期間，使用Wise卡在ATM上提取的1,480萬筆現金提款進行分析，並與Wise於2023年5月的研究結果進行比較。研究數據來自六個月內，從每個市場記錄最少500筆現金提款，確保分析的全面性和可靠性。

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阿根廷ATM提款手續費高達24%

Wise比較全球40多個旅遊目的地的ATM提款收費，協助旅客了解各地的現金提款費用。研究發現，阿根廷的提款收費率於2024年達到24.15%，為全球最高；對比2023年8月的調查，半年內上漲了12.06個百分點。

泰國南韓ATM提款手續費平過日本

Wise分析亦涵蓋港人最愛旅遊目的地的ATM提款收費率，首五名的目的地分別為日本、泰國、台灣、歐洲、中國內地，泰國為收費最高的亞洲目的地，ATM提款收費率高達2.53%，較6個月前上升0.11個百分點；年輕旅客的熱門旅遊目的地南韓則排名第二，收費率為2.43%，較前6個月下降0.08個百分點。

至於另一熱門目的地日本的2024年ATM提款費用則為0.63%，較2023年的0.64%略有下降；台灣收費率在2024年仍保持在較低的0.61%，與6個月前的0.59%相約；歐洲方面，ATM提款的平均收費率從2023年的0.43%降至2024年的0.34%；中國內地則維持於0.03%的低收費率；在粵港澳大灣區內，香港的平均ATM提款收費率為0.05%，相對於澳門不到0.01%較高，顯示澳門是提取現金較為划算的地方。

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Wise亞太區業務拓展主管陳佩芬表示，了解旅行目的地的ATM提款收費，可以幫助香港市民判斷於海外提取外幣是否划算，如在阿根廷，ATM提款成本高昂，市民可以選擇在出發前在香港兌換現金，以避免不必要的費用，以便更好享受旅程。

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