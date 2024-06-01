港人外遊ATM提款手續費一地最高達24%　泰國南韓平過日本

香港人外遊的精打細算聞名中外，為提升用戶的財務意識，國際付款公司Wise進行研究，揭示2024年全球ATM提款收費率最高的旅遊目的地，當中發現泰國及南韓較日本便宜，一個地方甚至高達24%。

此調查分析基於對2023年10月至2024年3月期間，使用Wise卡在ATM上提取的1,480萬筆現金提款進行分析，並與Wise於2023年5月的研究結果進行比較。研究數據來自六個月內，從每個市場記錄最少500筆現金提款，確保分析的全面性和可靠性。