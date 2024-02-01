港元假鈔｜500元假鈔再流出市面　金管局及警方多招教分辨真假

港元假鈔｜$500假鈔再流出市面 金管局及警方多招教「分辨真假」

年近歲晚，有網民及的士司機在網上發文表示，收到500元假鈔，警方亦接報多宗報案涉及懷疑偽鈔。為辨認偽鈔，《am730》整理一系列由警方及金管局提供的辨鈔方法，供讀者小心提防。

假鈔以500元和1,000元為主

現時本港市面上出現的假鈔，主要以銀碼較大的500元和1,000元為主，騙徒為降低成本，故偽鈔一般以噴墨式或碳粉打印製作，偽鈔的圖案印刷不清晰、沒有凹凸手感，亦沒有水印及金屬線等防偽特徵。警方提醒市民，騙徒可能會將假鈔夾在真鈔之間以混淆視聽，必須小心留意。

警方教市民分辨5式：