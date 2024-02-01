港元假鈔｜500元假鈔再流出市面　金管局及警方多招教分辨真假

年近歲晚，有網民及的士司機在網上發文表示，收到500元假鈔，警方亦接報多宗報案涉及懷疑偽鈔。為辨認偽鈔，《am730》整理一系列由警方及金管局提供的辨鈔方法，供讀者小心提防。
假鈔以500元和1,000元為主
現時本港市面上出現的假鈔，主要以銀碼較大的500元和1,000元為主，騙徒為降低成本，故偽鈔一般以噴墨式或碳粉打印製作，偽鈔的圖案印刷不清晰、沒有凹凸手感，亦沒有水印及金屬線等防偽特徵。警方提醒市民，騙徒可能會將假鈔夾在真鈔之間以混淆視聽，必須小心留意。
警方教市民分辨5式：
- 假鈔通常質感、水印、防偽線、顏色、版面設計同埋印刷質量都與真鈔有所不同
- 留意水印同防偽線的位置及清晰度
- 真鈔紙質通常都會比較結實
- 真鈔印刷上非常清晰，文字和圖案邊緣不會有毛邊或模糊不清
- 騙子會將假鈔夾於真鈔之間混淆視聽
留意鈔票防偽特徵
除警方外，金管局亦有在官方網站上，列出「辨鈔4式」，教市民分辨銀紙真偽。以滙豐、中銀和渣打三間銀行於2018年發出的鈔票防偽特徵為例，500元鈔票的設計和防偽特徵主要有3D動感變色圖案、變色開窗金屬線、高透光度水印、熒光透視圖案及隱藏密碼。
金管局教市民「辨鈔4式」：
- 留意鈔票有沒有水印
- 留意鈔票右上角有否變色圖案及滾動波紋
- 真鈔內藏一條金屬線
- 上手摸鈔票有否凹凸手感