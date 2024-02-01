熱門搜尋:
機管局債券 美斯訪香港 盛勁為 23條立法 農曆新年2024 垃圾徵費 Twins演唱會2024 MIRROR演唱會2024 流感 深圳Costco 狀王之王 姜濤 薈鳴 山姆超市 恒生指數 日圓匯率 御半山 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
財經
2024-02-01 13:25:00

港元假鈔｜500元假鈔再流出市面　金管局及警方多招教分辨真假

分享：

港元假鈔｜$500假鈔再流出市面　金管局及警方多招教「分辨真假」

年近歲晚，有網民及的士司機在網上發文表示，收到500元假鈔，警方亦接報多宗報案涉及懷疑偽鈔。為辨認偽鈔，《am730》整理一系列由警方及金管局提供的辨鈔方法，供讀者小心提防。

假鈔以500元和1,000元為主

現時本港市面上出現的假鈔，主要以銀碼較大的500元和1,000元為主，騙徒為降低成本，故偽鈔一般以噴墨式或碳粉打印製作，偽鈔的圖案印刷不清晰、沒有凹凸手感，亦沒有水印及金屬線等防偽特徵。警方提醒市民，騙徒可能會將假鈔夾在真鈔之間以混淆視聽，必須小心留意。

 

警方教市民分辨5式：

  1. 假鈔通常質感、水印、防偽線、顏色、版面設計同埋印刷質量都與真鈔有所不同
  2. 留意水印同防偽線的位置及清晰度
  3. 真鈔紙質通常都會比較結實
  4. 真鈔印刷上非常清晰，文字和圖案邊緣不會有毛邊或模糊不清
  5. 騙子會將假鈔夾於真鈔之間混淆視聽

留意鈔票防偽特徵

除警方外，金管局亦有在官方網站上，列出「辨鈔4式」，教市民分辨銀紙真偽。以滙豐、中銀和渣打三間銀行於2018年發出的鈔票防偽特徵為例，500元鈔票的設計和防偽特徵主要有3D動感變色圖案、變色開窗金屬線、高透光度水印、熒光透視圖案及隱藏密碼。

金管局教市民「辨鈔4式」：

  1. 留意鈔票有沒有水印
  2. 留意鈔票右上角有否變色圖案及滾動波紋
  3. 真鈔內藏一條金屬線
  4. 上手摸鈔票有否凹凸手感
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受