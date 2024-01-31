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財經
2024-01-31 17:54:35

港元存款12月升0.3% 人民幣存款則跌4.1%

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港元存款12月升0.3% 人民幣存款則跌4.1%

本港去年12月港元存款及外幣存款分別多0.3%及1.5%。(資料圖片)

金管局指，本港去年12月認可機構存款總額按月升1%，其中港元存款及外幣存款分別多0.3%1.5%。總結2023年全年存款總額及港元存款分別漲5.1%2.1%。香港人民幣存款在12月份按月4.1%，於12月底為9,392億元人民幣，主要反映企業資金流動。跨境貿易結算人民幣匯款總額當月12,702億元人民幣，而11月份為11,697億元人民幣。

存款變動受多項因素影響

該局指，存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。

另外，12月份貸款與墊款總額沒有明顯變動，去年全年計則跌3.6%。其中在香港使用貸款(包括貿易融資)當月升0.3%，在香港境外使用貸款則跌0.8%。由於港元存款上升而港元貸款下跌，港元貸存比率由11月底的85.4%，跌至12月底的84.2%

M2M3均按月升0.4%

去年12月份港元貨幣供應量M2M3均按月升0.4%，按年均揚1.9%。當月經季節因素調整港元貨幣供應量M12%，按年則跌10.8%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2M312月份均升0.8%，按年比較M2M3均上揚4%

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由於按月貨幣統計數字或會受到各種短期因素，例如季節性與公開招股相關資金需求，以及營商與投資相關活動，影響而出現波動，因此應小心詮釋統計數字。

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