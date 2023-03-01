港元定存2023｜三大行定存息略遜中小行　兩行上調息率　有間銀行仲有4厘息（3月更新） 【3月1日更新】

【3月1日更新】
近月銀行紛紛減息，其中三大行定存息略遜中小行，但自3月開始，已有兩間中小行上調港元定存息，其中工銀亞洲由3.65%上調至3.8%；富邦亦上調利率至3.6厘。此外，需注意最終條款，以各家銀行公布為準。
渣打銀行：以1萬港元定存12個月可獲380元利息
三大發鈔行中渣打銀行最近降低存款標準，12個月定存息率為3.6厘、6個月則享3.4厘。客戶只要符合指定條件，即享定存額1萬港元以上的特惠息率，息率為3間發鈔銀行之中最高。優惠只限透過網上理財開立。
詳情：渣打銀行
滙豐銀行： 12個月定期回落至3.5厘
三大行之一的滙豐銀行，現時開立12個月定存，息率由3.8厘回落至3.5厘利率，只限指定尚玉及卓越理財客戶於指定網上渠道開立，其餘客戶開立12個月定存亦可享3.3%年利率，起存額為港幣1萬元以上。
詳情：滙豐銀行
中銀香港：存入新資金開立12個月定存享3.5厘
中銀香港亦調低定存息率由4.1厘至3.5厘。客戶經網上銀行或手機銀行，存入新資金至少1萬元，開立12個月定存即可享3.5厘利息，至於6個月及3個月存期，則分別享3.3厘及3.1厘。優惠最終條款根據銀行公布為準。
詳情：中銀香港
富邦銀行：利率上調至3.6厘息
富邦銀行網站指，現時以新資金開立3個月、6個月及12個月定期，可享3.6厘息；2個月及1個月在期分別有3.3%及3%息率。要注意，存期起存額均為50萬元及需以手機應用程式將新資金存入。
詳情：富邦銀行
招商永隆：12個月港元定存年利率調低至3.75厘
招商永隆最新推出存款優惠，由即日起以手機銀行「一點通存款利率」 開立9個月或12個月定期存款，可享3.75厘息率，到分行開設定存戶口則只有2.9厘。至於1個月至6個月定存，則分別為2.05厘至3.55厘不等。
詳情：招商永隆銀行
工銀亞洲：12個月定存最高享3.8厘
工銀亞洲最新公布該行最新高息港元定期存款，現時該行理財金客戶以300萬元以上，開立12個月定存，可享3.8厘息率；以80萬元至300萬元以下開立12個月定存，可享3.7厘；至於5萬元至80萬元以下開立12個月定存，可享3.65厘。1個月至6個月存期，則分別由1.55厘至3.6厘不等。
詳情：工銀亞洲
大新銀行：6、9、12個月定存高達4厘
大新銀行最新推出存款優惠，由即日起開立6、9個月或12個月定期存款，可享最高4厘息率，至於1個月至5個月定存，則分別為0.625厘至3.8厘不等。要注意，上述存期起存額，均為500萬港元及新資金存入。
詳情：大新銀行
大眾銀行：開立12個月定存年利率最高達3.7厘
大眾銀行表示，現時於該行開立12個月定存，可享3.7厘的利率，惟只限存款500萬港元以上；存款多於10萬及不足500萬元的客戶，可享3.65厘的利率；10萬元以下則可享3.6厘的利率。
至於2、3、6個月的定存年利率，分別為3.3厘、3厘及2.6厘。條款受細則約束。
詳情：大眾銀行
星展銀行：6及12個月定存享3.3%
星展銀行指，現時於該行以5萬元及網上形式開立定存，6及12個月定存享3.3%；4個月可享3.25%；3個月可享3.2%；2個月可享2.6%；1個月則享1.8%。以上利息只供參考，實際利息可能有別，詳情請參閱該行網站。
詳情：星展銀行