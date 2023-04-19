港元定存2023｜中銀渣打滙豐均企3.4厘　有一間更見3.7厘【4月19日更新】

【4月19日更新渣打、大新、星展利率】

第2季剛開局，多間銀行已調低息率，其中三大行12個月息率均為3.4厘；亦有多間中小行調下息率，包括招商永隆、工銀亞洲、大新銀行等，只有富邦銀行上調息率至最高3.7厘。此外，需注意最終條款，以各家銀行公布為準。

渣打銀行：12個月年利率為3.4%

三大發鈔行中渣打銀行最近降低存款標準，12個月定存息由率為3.4厘、6個月則享3.2厘。客戶只要符合指定條件，即享定存額1萬港元以上的特惠息率，息率為3間發鈔銀行之中最高。優惠只限透過網上理財開立。

詳情：渣打銀行

滙豐銀行：12個月定期回落至3.4厘

三大行之一的滙豐銀行，現時開立12個月定存，息率由3.5厘回落至3.4厘利率，只限指定尚玉及卓越理財客戶於指定網上渠道開立，其餘客戶開立12個月定存亦可享3.2%年利率，起存額為港幣1萬元以上。

詳情：滙豐銀行

中銀香港：存入新資金開立12個月定存享3.4厘

中銀香港亦調低定存息率由3.5厘至3.4厘。客戶經網上銀行或手機銀行，存入新資金至少1萬元，開立12個月定存即可享3.4厘利息，至於6個月及3個月存期，則分別享3.2厘及3.1厘。優惠最終條款根據銀行公布為準。

詳情：中銀香港