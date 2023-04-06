港元定存2023｜渣打定存息企穩3.6厘　有一間更見3.7厘【4月6日更新】

中銀香港亦調低定存息率由3.5厘至3.4厘。客戶經網上銀行或手機銀行，存入新資金至少1萬元，開立12個月定存即可享3.4厘利息，至於6個月及3個月存期，則分別享3.2厘及3.1厘。優惠最終條款根據銀行公布為準。

三大行之一的滙豐銀行，現時開立12個月定存，息率由3.5厘回落至3.4厘利率，只限指定尚玉及卓越理財客戶於指定網上渠道開立，其餘客戶開立12個月定存亦可享3.2%年利率，起存額為港幣1萬元以上。

三大發鈔行中渣打銀行最近降低存款標準，12個月定存息率為3.6厘、6個月則享3.4厘。客戶只要符合指定條件，即享定存額1萬港元以上的特惠息率，息率為3間發鈔銀行之中最高。優惠只限透過網上理財開立。

第2季剛開局，多間銀行已開始調低息率，三大行中僅渣打銀行保持3.6厘息；亦有多間中小行調下息率，包括招商永隆、工銀亞洲、大新銀行等，只有富邦銀行上調息率至最高3.7厘。此外，需注意最終條款，以各家銀行公布為準。

富邦銀行：利率上調至3.7厘息

富邦銀行上調0.1%利率，現時以新資金開立3個月、6個月及12個月定期，可享3.7厘息；2個月及1個月在期分別有3.4%及3.1%息率。要注意，存期起存額均為50萬元及需以手機應用程式將新資金存入。

詳情：富邦銀行

招商永隆：6個月港元定存年利率3.55厘

招商永隆指，現時9個月或12個月定期存款，由3.5厘息率，下調至3.4厘。

另推出新存款優惠，由即日起以手機銀行「一點通存款利率」 開立6個月定存，即享3.55厘定存息率；至於1個月至3個月定存，則分別為2.05厘至3.05厘不等。

詳情：招商永隆銀行

工銀亞洲：12個月定存下調至3.3厘

工銀亞洲最新公布該行最新高息港元定期存款，現時該行理財金客戶以300萬元以上，開立6及12個月定存，由之前3.5厘下調至3.3厘；以80萬元至300萬元以下開立6及12個月定存，由3.4厘下調至3.2厘；至於5萬元至80萬元以下開立6及12個月定存，則由3.35厘下調至3.15厘。

而1個月至3個月存期，則分別由1.55厘至3.1厘不等。

詳情：工銀亞洲

大新銀行：6個月定存高達3.4厘

大新銀行最新推出存款優惠，由即日起開立6個月定期存款，可享最高3.4厘息率，至於1個月至5、9至12個月定存，則分別為0.625厘至3.3厘不等。要注意，上述存期起存額，均為500萬港元及新資金存入。

詳情：大新銀行

大眾銀行：開立12個月定存年利率最高達3.5厘

大眾銀行表示，現時於該行開立12個月定存，可享3.5厘的利率，惟只限存款500萬港元以上；存款多於10萬及不足500萬元的客戶，可享3.45厘的利率；10萬元以下則可享3.4厘的利率。

至於1、2、3、6個月的定存年利率，分別為2.1厘、2.4厘、2.9厘及3.2厘。條款受細則約束。

詳情：大眾銀行

星展銀行：3至12個月定存享3%

星展銀行指，現時於該行以5萬元及網上形式開立定存，3至12個月定存享3%；2個月可享2.8%；1個月則享2%。以上利息只供參考，實際利息可能有別，詳情請參閱該行網站。

詳情：星展銀行