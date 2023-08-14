港元定存2023｜港元定期存款利率比較 富邦大新定存3個月速賺1.1萬蚊撼銀債 滙豐、中銀、渣打仍見4厘 【8月14日更新】

港元定存／港元定期2023｜定期存款為一種投資方式，讓存款人於一段固定時間內，將資金存入銀行，以獲取較高利息回報。定存回報儘管不及股票市場高，但勝在風險較低，而最近不少銀行都以高息定存吸引新客戶。 聯儲局在7月27日宣布加息0.25厘，再面對銀色債券（銀債）保底息達5厘，有部分銀行即時港元存款息率，包括大眾銀行即時上調短期存款吸金，銀行「搶錢」行動是否再燃？ 現時三大行滙豐、中銀、渣打仍見3至4厘水平；富邦更全線上調短線息吸客。此外，需注意最終條款，以各家銀行公布為準。 最新星展銀行推出10厘定存優惠，但需受有關條款及細則所約束；滙豐亦上調短期定存息。 【8月14日更新】更新招商永隆、工銀亞洲、大眾銀行、恒生銀行定存資訊

港元定存2023｜各大銀行港元定期存款利率比較 近期，許多銀行提供高息短期定存，以吸引用戶將資金存入銀行。下表列出了一些存款期較短且利率高的港幣定期存款，需要注意的是，此類定期存款可能有特定的要求，每種優惠的存款期限和存款上限也不同。《am730》團隊已整理出各大銀行最新的港元定期存款利率，供大家參考。

各大銀行最高定存優惠利率（厘） 銀行 3個月 6個月 12個月 渣打銀行 4.1 4.55* 4.2 滙豐銀行 5* 4.94* 4.91* 中銀香港 4.1* 4.1* 4* 富邦銀行 4.5* 4.4 4.4 招商永隆 4.1 4.5 4.5 工銀亞洲 4.3 4.2 4 大新銀行 4.5 3.5 3.3 大眾銀行 3.9 3.9 3.9 星展銀行 4.2 4.3 4.4 華僑 銀行 3.18 4.05 4.15 恒生銀行 4.1 3.5 0.8 東亞銀行 4.3 4.2 4 （*只限個別特選客戶或屬特別優惠。）