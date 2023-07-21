港元定存2023｜港元定期存款利率比較 富邦定存1個月速賺千八蚊撼銀債 滙豐、中銀、渣打仍見4厘 【7月21日更新】

港元定存2023｜定期存款為一種投資方式，讓存款人於一段固定時間內，將資金存入銀行，以獲取較高利息回報。定存回報儘管不及股票市場高，但勝在風險較低，而最近不少銀行都以高息定存吸引新客戶。
聯儲局在6月15日宣布暫停加息及「半年結」完後，面對銀色債券（銀債）保底息達5厘，有部分銀行仍下調港元存款息率，「搶錢」行動會否暫告一段落？
現時三大行滙豐、中銀、渣打仍見3至4厘水平，當中滙豐指定特選客戶定存3個月最高享5厘；招商永隆、大眾銀行、華僑銀行亦上調定存息率至4厘水平；富邦更全線上調短線息吸客，均設4.4厘。此外，需注意最終條款，以各家銀行公布為準。
【7月21日更新】更新富邦銀行、大新銀行、大眾銀行定存資訊
港元定存2023｜甚麼是定期存款？
定期存款是指存款人在銀行中存放一定金額的現金，並約定一段固定的時間後才能取回本金和利息。存款期限通常從7天到60個月不等，存款期限越長，利率也越高。然而，定期存款的彈性較低，如果存款人在存款期限到之前提取存款，將無法獲得利息，還需支付手續費。
金管局核准了虛擬銀行牌照，許多虛擬銀行為爭取更多的存款市場份額，推出比傳統銀行更具競爭力的定期存款優惠。如果您想要開立定期存款帳戶，建議先做好比較。儘管虛擬銀行沒有實體分行，但存款保障仍與傳統銀行一樣，每位客戶的存款保障上限為50萬港元。此外，部分虛擬銀行提供無手續費和罰息的提前提取定期存款的選項，因此進行定存時，風險亦相對較低。
港元定存2023｜為甚麼要做定期存款？
定期存款是一種投資方式，可以讓存款人在一段固定的時間內將資金存入銀行，以獲得較高的利息回報。去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，可以幫助人們將資金分配到不同的投資類型中，以達到適當的風險和回報平衡。
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港元定存2023｜各大銀行港元定期存款利率比較
近期，許多銀行提供高息短期定存，以吸引用戶將資金存入銀行。下表列出了一些存款期較短且利率高的港幣定期存款，需要注意的是，此類定期存款可能有特定的要求，每種優惠的存款期限和存款上限也不同。《am730》團隊已整理出各大銀行最新的港元定期存款利率，供大家參考。
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4.94*
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4.91*
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4.1
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4.4
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4.4
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4.1
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3.9
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3.7
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4.3
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4.2
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4.2
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3.95
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4.05
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4.05
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華僑
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|4.05
|4.15
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|4.1
|3.3
|0.8
（*只限個別特選客戶。）
港元定存2023｜渣打銀行：3或6個月港元定存年利率最高4.4%
三大發鈔行中，渣打銀行近日向個別特選客戶，提供3或6個月港元定存達4.4厘的優惠，但只限特選客戶。
其他客戶若開立定存，12個月定存息率為3.4厘、6個月則享3.2厘、3個月則為0.635厘。客戶只要符合指定條件，即享定存額1萬港元以上的特惠息率，息率為3間發鈔銀行之中最高。優惠只限透過網上理財開立。
詳情：渣打銀行
港元定存2023｜滙豐銀行：特選大戶港元定期加息最高有5厘
三大行之一的滙豐銀行，近日向特選大戶提供高息定存，其中3、6及12個月定存息，分別為5厘、4.97厘及4.91厘，最低僅以50萬元即可開立，新舊資金同樣適用。
而一般開立6個月定存，息率為3.4厘利率，只限指定尚玉及卓越理財客戶於指定網上渠道開立，其餘客戶開立6個月定存亦可享3.2%年利率，起存額為港幣1萬元以上。
至於3個月定存則為分別3.3厘及3.1厘；12個月則未有優惠，僅0.75厘。
詳情：滙豐銀行
港元定存2023｜中銀香港：港元定存3、6、12個月大戶見4厘
中銀香港亦調高1、3、6、12個月定存息率，其中12個月定存利率上調至4厘；3及6個月的定存息分別調升至4.1厘；1個月定存息為3.8厘，客戶透過電話銀行或於分行辦理，起存額為50萬港元，無新資金的要求。
至於客戶經網上銀行或手機銀行，存入新資金至少1萬元，開立12個月定存即可享3.4厘利息，至於6個月及3個月存期，則分別享3.4厘及3.3厘。優惠最終條款根據銀行公布為準。
詳情：中銀香港
港元定存2023｜富邦銀行：港元定存利率快閃4.5厘
富邦銀行新推存款快閃優惠，現時以港元新資金經分行開立指定定期存款即有特優年利率，港元定存3個月，年息達4.5厘，惟存款額需以100萬元或以上。
至於普通以新資金開立1、2、3、6個月及12個月定期，利率均為4.4厘，為全城最高。但要注意，港元存期起存額均為50萬元，及需以手機應用程式將新資金存入。
若以50萬開立1個月港元定存，到期即可獲1,833元。
詳情：富邦銀行
港元定存2023｜招商永隆：3、6、9個月港元定存年利率4.1厘
招商永隆指，現時3、6、9、12個月定期存款息率均有上調，其中3、6、9個月港元定存均享4.1厘以上，12個月定存則享3.9厘，需以最少50萬港元以上金額開立；若不足亦享分別2.55厘至4.05厘港元定存息率。
該行的客戶可到分行或以手機銀行「一點通存款利率」 開立。
詳情：招商永隆銀行
港元定存2023｜工銀亞洲：3個月港元定存為4.1厘
工銀亞洲最新公布該行最新高息港元定期存款，現時該行理財金客戶以300萬元以上，開立3、6及12個月定存有上調，現分別為4.1厘、3.8厘、3.7厘；以80萬元至300萬元以下開立3、6及12個月定存，分別為4厘、3.7厘、3.6厘；至於5萬元至80萬元以下開立3、6及12個月定存，則分別為3.95厘、3.65厘、3.55厘。
而1個月至3個月存期，則分別上調到2.05厘至2.95厘不等。
詳情：工銀亞洲
港元定存2023｜大新銀行：3個月定存最高達3.9厘
大新銀行最新推出存款優惠，由即日起開立3個月港元定存，年利率上調至3.9厘；4至12個月定期存款為3.1厘；至於1個月及2個月定存，則分別由0.75厘至0.77厘不等。要注意，上述存期起存額，需以500萬港元及新資金存入。
至於以最低金額20萬港元存入及開立港元定存，亦可享3個月港元定存3.8厘；4至12個月定期存款可享3厘。
詳情：大新銀行
港元定存2023｜大眾銀行：3、6個月港元定存息上調至4.3厘
大眾銀行表示，現時於該行開立3、6個月定存，可享4.3厘的利率，12個月則享4.2厘，以上只限存款50萬港元以上；存款多於10萬及不足50萬元的客戶，3、6個月定存可享4.25厘的利率，12個月則享4.15厘；3、6個月定存10萬元以下則可享4.2厘的息率，12個月則享4.1厘。
至於1天至2個月的定存年利率，分別0.75厘至3.8厘不等。條款受細則約束。
詳情：大眾銀行
港元定存2023｜星展銀行：港元新資金定存上調至最高4.05%
星展銀行指，現時於該行以5萬元及網上形式以新資金開立定存，3及4個月定存由3.7%上調至3.95%；6個月由4%上調至4.05%；12個月定存則由3.85%上調至4.05%。以上利息只供參考，實際利息可能有別，詳情請參閱該行網站。
現有資金開立3及4個月定存可享3.9%；6個月及12個月定存亦可享4%。
另外，由即日起至7月31日，經星展香港任何分行完成指定合資格投資交易，可享特惠定存年利率，港元及美元等指定貨幣，1星期定期存款特惠年利率均為10%。該優惠只適用於星展豐盛理財戶口。
詳情：星展銀行
港元定存2023｜華僑銀行：港元定存12個月享4.15厘
華僑永亨銀行指，現時為該行於宏富理財客戶，以10萬或以上港元開立定存，12個月享4.15厘；6、3及1個月則享4.05厘、3.18厘、1.8厘。
至於個人客戶以50萬或以上港元開立定存，388日定存享4.45厘；288日享4.3厘；6、3及1個月則享4.2厘、3厘、1.75厘。
全新客戶亦可享網上開立港元定存1.8厘至3.58厘的存款優惠，存款金額以5萬港元45萬港元。
以上利息只供參考，實際利息可能有別，詳情請參閱該行網站。
詳情：華僑銀行
港元定存2023｜恒生銀行：港元定存3個月享4.1厘
恒生銀行表示，現時於該行提供新優惠，經網上理財開立3個月定存，可享4.1厘的利率；6個月則為3.3厘；至於12個月則沒有優惠，只提供0.8厘。而存款至少需1萬港元以上。
若經分行或電話理財開立定存，3及6個月最高可獲3.3厘。
詳情：恒生銀行
港元定存｜零存整付與定期存款有甚麼分別？
零存整付是一種「月供存款」方式，客戶每個月存入指定金額的資金，到期時可以一次提取本金和利息。和「月供股票」一樣，零存整付的門檻較低，每月最低供款額可低至500元，適合資金較少的職場新人或學生，是開始投資理財的不錯選擇。
相反，普通的定期存款需要客戶一次性準備好一筆資金，才能存入銀行收取利息。然而，在存款期限和年利率相同的情況下，定期存款通常可以獲得更多的利息回報，回報率比零存整付高。
港元定存｜零存整付和定期存款的利率有何不同？
一般而言零存整付的利率相對較低，因為它是一種較為靈活的存款方式，且存款金額較少，銀行的風險也較低。而定期存款的利率通常會比零存整付高，因為存款人需要在存款期限內將資金全部存入銀行，且無法提前支取，因此銀行的風險也較高。此外，定期存款的利率也會隨存款期限的長短而有所不同，存款期限越長，利率通常也會越高。總體而言，零存整付和定期存款的利率都是由銀行根據市場情況和風險評估等因素來決定的，不同的存款方式和期限也會影響利率水平。
港元定存｜常見問題
港元定存｜開立新戶口有何需要注意？
部分銀行開立戶口，或對叙造定期存款優惠有不同要求，例如只限指定客戶、需為新客戶或存入新資金等，需注意各家銀行公布條款。詳情按此
港元定存｜如何定義新資金？
「合資格新資金結餘」是指最新存款總結餘，每間銀行都有機會定義不同，需向銀行方面查詢。詳情按此
港元定存｜存款受金管局監管制度保障？
本地銀行存款均受金管局監管，即享有「香港存款保障計劃」，用戶的存款可獲最高50萬元的存款保障，若銀行不幸倒閉，客户仍能獲得最多50萬的賠償金。詳情按此