港元定存2023｜港元定期存款利率比較 富邦定存1個月速賺千八蚊撼銀債 滙豐、中銀、渣打仍見4厘 【7月27日更新】

港元定存2023｜定期存款為一種投資方式，讓存款人於一段固定時間內，將資金存入銀行，以獲取較高利息回報。定存回報儘管不及股票市場高，但勝在風險較低，而最近不少銀行都以高息定存吸引新客戶。 聯儲局在7月27日宣布加息0.25厘，再面對銀色債券（銀債）保底息達5厘，有部分銀行即時港元存款息率，包括大眾銀行即時上調短期存款吸金，銀行「搶錢」行動是否再燃？ 現時三大行滙豐、中銀、渣打仍見3至4厘水平；富邦更全線上調短線息吸客。此外，需注意最終條款，以各家銀行公布為準。 最新星展銀行推出10厘定存優惠，但需受有關條款及細則所約束。 【7月27日更新】更新大眾銀行定存資訊

港元定存2023｜各大銀行港元定期存款利率比較 近期，許多銀行提供高息短期定存，以吸引用戶將資金存入銀行。下表列出了一些存款期較短且利率高的港幣定期存款，需要注意的是，此類定期存款可能有特定的要求，每種優惠的存款期限和存款上限也不同。《am730》團隊已整理出各大銀行最新的港元定期存款利率，供大家參考。

各大銀行最高定存優惠利率（厘） 銀行 3個月 6個月 12個月 渣打 4.1 4.55* 4.2 滙豐 5* 4.94* 4.91* 中銀香港 4.1 4.1 4 富邦銀行 4.5 4.4 4.4 招商永隆 4.1 4.1 3.9 工銀亞洲 4.1 3.8 3.7 大新銀行 3.9 3.1 3.1 大眾銀行 4.4 4.3 4.2 星展銀行 3.95 4.05 4.05 華僑 銀行 3.18 4.05 4.15 恒生銀行 4.1 3.3 0.8 （*只限個別特選客戶。）