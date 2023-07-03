港元定存2023｜港元定期存款利率比較 滙豐中銀渣打仍見3至4厘 多間中小行上調至4厘以上【7月4日更新】

港元定存2023｜定期存款為一種投資方式，讓存款人於一段固定時間內，將資金存入銀行，以獲取較高利息回報。定存回報儘管不及股票市場高，但勝在風險較低，而最近不少銀行都以高息定存吸引新客戶。 聯儲局在6月15日宣布暫停加息，其後本港銀行拆息拉升，並維持5厘以上水平，加上臨近半年結，令銀行加強「搶錢」活動，定存息率有所改動。 其中三大行滙豐、中銀、渣打仍見3至4厘水平，當中滙豐指定特選客戶定存3個月最高享5厘；大新、富邦、招商永隆等中小行仍見息率至逾4厘。此外，需注意最終條款，以各家銀行公布為準。 【7月4日更新】更新大新港元定存利率

港元定存2023｜甚麼是定期存款？ 定期存款是指存款人在銀行中存放一定金額的現金，並約定一段固定的時間後才能取回本金和利息。存款期限通常從7天到60個月不等，存款期限越長，利率也越高。然而，定期存款的彈性較低，如果存款人在存款期限到之前提取存款，將無法獲得利息，還需支付手續費。 金管局核准了虛擬銀行牌照，許多虛擬銀行為爭取更多的存款市場份額，推出比傳統銀行更具競爭力的定期存款優惠。如果您想要開立定期存款帳戶，建議先做好比較。儘管虛擬銀行沒有實體分行，但存款保障仍與傳統銀行一樣，每位客戶的存款保障上限為50萬港元。此外，部分虛擬銀行提供無手續費和罰息的提前提取定期存款的選項，因此進行定存時，風險亦相對較低。 港元定存2023｜為甚麼要做定期存款？ 定期存款是一種投資方式，可以讓存款人在一段固定的時間內將資金存入銀行，以獲得較高的利息回報。去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，可以幫助人們將資金分配到不同的投資類型中，以達到適當的風險和回報平衡。

港元定存2023｜各大銀行港元定期存款利率比較 近期，許多銀行提供高息短期定存，以吸引用戶將資金存入銀行。下表列出了一些存款期較短且利率高的港幣定期存款，需要注意的是，此類定期存款可能有特定的要求，每種優惠的存款期限和存款上限也不同。am730團隊已整理出各大銀行最新的港元定期存款利率，供大家參考。 各大銀行最高定存優惠利率（厘） 銀行 3個月 6個月 12個月 渣打 4.4* 4.4* 3.4 滙豐 5* 4.94* 4.91* 中銀香港 4.1 4.1 4 富邦銀行 4.1 4.1 4.1 招商永隆 4.2 4.2 4 工銀亞洲 4.1 3.8 3.7 大新銀行 3.6 3 3 大眾銀行 3.9 3.8 3.9 星展銀行 3.95 4.05 4.05 華僑永亨 3.18 4.2 （288天） 4.38（388天） （*只限個別特選客戶。）