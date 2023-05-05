港元定存2023｜港元定期存款利率比較 滙豐渣打中銀穩企3.4厘　兩間銀行最高有3.7厘【5月5日更新】

【5月5日更新】更新大眾銀行、星展銀行利率
港元定存2023｜雖然聯儲局在4日宣布加息0.25厘，但多間銀行息率仍未有大改動，其中三大行12個月息率均為3.4厘；而富邦銀行及大眾銀行上調息率至最高3.7厘。此外，需注意最終條款，以各家銀行公布為準。
甚麼是定期存款？
定期存款是指存款人在銀行中存放一定金額的現金，並約定一段固定的時間後才能取回本金和利息。存款期限通常從7天到60個月不等，存款期限越長，利率也越高。然而，定期存款的彈性較低，如果存款人在存款期限到之前提取存款，將無法獲得利息，還需支付手續費。
金管局核准了虛擬銀行牌照，許多虛擬銀行為爭取更多的存款市場份額，推出比傳統銀行更具競爭力的定期存款優惠。如果您想要開立定期存款帳戶，建議先做好比較。儘管虛擬銀行沒有實體分行，但存款保障仍與傳統銀行一樣，每位客戶的存款保障上限為50萬港元。此外，部分虛擬銀行提供無手續費和罰息的提前提取定期存款的選項，因此進行定存時，風險亦相對較低。
為甚麼要做定期存款？
定期存款是一種投資方式，可以讓存款人在一段固定的時間內將資金存入銀行，以獲得較高的利息回報。去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，可以幫助人們將資金分配到不同的投資類型中，以達到適當的風險和回報平衡。
各大銀行港元定期存款利率比較
近期，許多銀行提供高息短期定存，以吸引用戶將資金存入銀行。下表列出了一些存款期較短且利率高的港幣定期存款，需要注意的是，此類定期存款可能有特定的要求，每種優惠的存款期限和存款上限也不同。am730團隊已整理出各大銀行最新的港元定期存款利率，供大家參考。
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渣打銀行：12個月年利率為3.4%
三大發鈔行中渣打銀行最近降低存款標準，12個月定存息由率為3.4厘、6個月則享3.2厘。客戶只要符合指定條件，即享定存額1萬港元以上的特惠息率，息率為3間發鈔銀行之中最高。優惠只限透過網上理財開立。
詳情：渣打銀行
滙豐銀行：12個月定期回落至3.4厘
三大行之一的滙豐銀行，現時開立12個月定存，息率由3.5厘回落至3.4厘利率，只限指定尚玉及卓越理財客戶於指定網上渠道開立，其餘客戶開立12個月定存亦可享3.2%年利率，起存額為港幣1萬元以上。
詳情：滙豐銀行
中銀香港：存入新資金開立12個月定存享3.4厘
中銀香港亦調低定存息率由3.5厘至3.4厘。客戶經網上銀行或手機銀行，存入新資金至少1萬元，開立12個月定存即可享3.4厘利息，至於6個月及3個月存期，則分別享3.2厘及3.1厘。優惠最終條款根據銀行公布為準。
詳情：中銀香港
富邦銀行：利率上調至3.7厘息
富邦銀行上調0.1%利率，現時以新資金開立3個月、6個月及12個月定期，可享3.7厘息；2個月及1個月在期分別有3.4%及3.1%息率。要注意，存期起存額均為50萬元及需以手機應用程式將新資金存入。
詳情：富邦銀行
招商永隆：6個月港元定存年利率3.55厘
招商永隆指，現時9個月或12個月定期存款，由3.5厘息率，下調至3.4厘。
另推出新存款優惠，由即日起以手機銀行「一點通存款利率」 開立6個月定存，即享3.55厘定存息率；至於1個月至3個月定存，則分別為2.05厘至3.05厘不等。
詳情：招商永隆銀行
工銀亞洲：12個月定存下調至3.3厘
工銀亞洲最新公布該行最新高息港元定期存款，現時該行理財金客戶以300萬元以上，開立6及12個月定存，由之前3.5厘下調至3.3厘；以80萬元至300萬元以下開立6及12個月定存，由3.4厘下調至3.2厘；至於5萬元至80萬元以下開立6及12個月定存，則由3.35厘下調至3.15厘。
而1個月至3個月存期，則分別由1.55厘至3.1厘不等。
詳情：工銀亞洲
大新銀行：3至12個月定存下調至3.1厘
大新銀行最新推出存款優惠，由即日起開立3至12個月定期存款，由3.4厘下調至3.1厘，至於1個月及2個月定存，則分別由0.625厘至3.0.645厘不等。要注意，上述存期起存額，均為100萬港元及新資金存入。
詳情：大新銀行
大眾銀行：開立12個月定存年利率最高達3.7厘
大眾銀行表示，現時於該行開立12個月定存，可享3.7厘的利率，惟只限存款500萬港元以上；存款多於10萬及不足500萬元的客戶，可享3.65厘的利率；10萬元以下則可享3.6厘的利率。
至於1、2、3、6個月的定存年利率，分別為2.5厘、2.7厘、3.3厘及3.4厘。條款受細則約束。
詳情：大眾銀行
星展銀行：新資金定存上調至3.4%
星展銀行指，現時於該行以5萬元及網上形式以新資金開立定存，12個月定存由3.15%上調至3.4%；6個月則享3.3%；3及4個月享3.25%。以上利息只供參考，實際利息可能有別，詳情請參閱該行網站。
現有資金開立12個月定存最高亦可享3.35%。
詳情：星展銀行