港元定存2023｜港元定期存款利率比較 滙豐、中銀、渣打仍有3至4厘 銀債達5厘高過中小行(更新至7月14日)

港元定存2023｜定期存款為一種投資方式，讓存款人於一段固定時間內，將資金存入銀行，以獲取較高利息回報。定存回報儘管不及股票市場高，但勝在風險較低，而最近不少銀行都以高息定存吸引新客戶。 聯儲局在6月15日宣布暫停加息及「半年結」完後，面對銀色債券（銀債）保底息達5厘，有部分銀行仍下調港元存款息率，「搶錢」行動會否暫告一段落？ 現時三大行滙豐、中銀、渣打仍見3至4厘水平，當中滙豐指定特選客戶定存3個月最高享5厘；招商永隆、大眾銀行、華僑銀行亦上調定存息率至4厘水平。此外，需注意最終條款，以各家銀行公布為準。 【7月14日更新】更新恒生銀行、華僑港元定存資訊

港元定存2023｜各大銀行港元定期存款利率比較 近期，許多銀行提供高息短期定存，以吸引用戶將資金存入銀行。下表列出了一些存款期較短且利率高的港幣定期存款，需要注意的是，此類定期存款可能有特定的要求，每種優惠的存款期限和存款上限也不同。am730團隊已整理出各大銀行最新的港元定期存款利率，供大家參考。 各大銀行最高定存優惠利率（厘） 銀行 3個月 6個月 12個月 渣打 4.4* 4.4* 3.4 滙豐 5* 4.94* 4.91* 中銀香港 4.1 4.1 4 富邦銀行 4.1 4.1 4.1 招商永隆 4.1 4.1 3.9 工銀亞洲 4.1 3.8 3.7 大新銀行 3.6 3 3 大眾銀行 4.1 4.1 4.1 星展銀行 3.95 4.05 4.05 華僑 銀行 3.18 4.05 4.15 恒生銀行 4.1 3.3 0.8 （*只限個別特選客戶。）