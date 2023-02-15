港元定存2023｜滙豐中銀息率回落 部分中小行現劈息 其中一間仲有4厘息（2月更新）

富邦銀定期享3.3厘息 富邦銀行網站指，現時以新資金開立6個月及12個月定期，可享3.3厘息；3個月、2個月及1個月在期分別有3.2%、3.1%及2.9%息率。要注意，存期起存額均為50萬元及需以手機應用程式將新資金存入。 詳情：富邦銀行 招商永隆：12個月港元定存年利率為4.1厘 招商永隆的12個月存款優惠，為全港最高。由即日起到指定分行及手機銀行「一點通存款利率」 開立12個月定期存款，可享4.1厘息率，但存款額需為500萬港元以上。至於定存1萬元或以上、50萬元或以下則由4厘起。 詳情：招商永隆銀行 工銀亞洲 ：12個月定存最高享3.9厘 工銀亞洲最新公布該行最新高息港元定期存款，現時該行理財金客戶以300萬元至1,000萬元以下，開立12個月定存，可享3.9厘息率；以80萬元至300萬元以下開立12個月定存，可享3.8厘；至於5萬元至80萬元以下開立12個月定存，可享3.7厘。 詳情：工銀亞洲