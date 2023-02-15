港元定存2023｜滙豐中銀息率回落 部分中小行現劈息 其中一間仲有4厘息（2月更新）

【2月15日更新】
聯儲局議息後，加息有望見頂，近月銀行紛紛減息，三大行均調低存款息率；多間中小行同現劈息，招商永隆仍有4.1厘息，惟只限存款500萬港元以上。此外，需注意最終條款，以各家銀行公布為準。
渣打銀行：以1萬港元定存12個月可獲380元利息
三大發鈔行中渣打銀行最近降低存款標準，12個月定存息率為3.6厘、6個月則享3.4厘。客戶只要符合指定條件，即享定存額1萬港元以上的特惠息率，息率為3間發鈔銀行之中最高。優惠只限透過網上理財開立。
詳情：渣打銀行
滙豐銀行： 12個月定期回落至3.8厘
三大行之一的滙豐銀行，現時開立12個月定存，息率由4.1厘回落至3.8厘利率，只限指定尚玉及卓越理財客戶於指定網上渠道開立，其餘客戶開立12個月定存亦可享3.6%年利率，起存額為港幣1萬元以上。
詳情：滙豐銀行
中銀香港：存入新資金開立12個月定存享3.5厘
中銀香港亦調低定存息率由4.1厘至3.5厘。客戶經網上銀行或手機銀行，存入新資金至少1萬元，開立12個月定存即可享3.5厘利息，優惠最終條款根據銀行公布為準。
詳情：中銀香港
富邦銀定期享3.3厘息
富邦銀行網站指，現時以新資金開立6個月及12個月定期，可享3.3厘息；3個月、2個月及1個月在期分別有3.2%、3.1%及2.9%息率。要注意，存期起存額均為50萬元及需以手機應用程式將新資金存入。
詳情：富邦銀行
招商永隆：12個月港元定存年利率為4.1厘
招商永隆的12個月存款優惠，為全港最高。由即日起到指定分行及手機銀行「一點通存款利率」 開立12個月定期存款，可享4.1厘息率，但存款額需為500萬港元以上。至於定存1萬元或以上、50萬元或以下則由4厘起。
詳情：招商永隆銀行
工銀亞洲：12個月定存最高享3.9厘
工銀亞洲最新公布該行最新高息港元定期存款，現時該行理財金客戶以300萬元至1,000萬元以下，開立12個月定存，可享3.9厘息率；以80萬元至300萬元以下開立12個月定存，可享3.8厘；至於5萬元至80萬元以下開立12個月定存，可享3.7厘。
詳情：工銀亞洲