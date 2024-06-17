港元定期存款利率2024｜定期存款為一種投資方式，讓存款人於一段固定時間內，將資金存入銀行，以獲取較高利息回報。港元定存回報，儘管不及股票市場高，但勝在風險較低，最近不少銀行都以高息的港元定期存款吸引新客戶，香港哪間銀行定期存款利息高？《am730》列出香港各銀行港元定期存款利率比較。
踏入6月，香港再有銀行下調定期存款利率。此外，需注意最終條款，以各家銀行公布為準。
【6月17日更新】更新滙豐銀行、富邦銀行、大新銀行、大眾銀行、星展香港、建銀亞洲定期存款資訊
定期存款是甚麼？
定期存款是指存款人在銀行中存放一定金額的現金，並約定一段固定的時間後才能取回本金和利息。存款期限通常從7天到60個月不等，存款期限越長，利率也越高。然而，定期存款的彈性較低，如果存款人在存款期限到之前提取存款，將無法獲得利息，還需支付手續費。
金管局核准了虛擬銀行牌照，許多虛擬銀行為爭取更多的存款市場份額，推出比傳統銀行更具競爭力的定期存款優惠。如果您想要開立定期存款帳戶，建議先做好比較。儘管虛擬銀行沒有實體分行，但存款保障仍與傳統銀行一樣，每位客戶的存款保障上限為50萬港元。此外，部分虛擬銀行提供無手續費和罰息的提前提取定期存款的選項，因此進行定期存款時，風險亦相對較低。
為甚麼要做定期存款？
定期存款是一種投資方式，可以讓存款人在一段固定的時間內將資金存入銀行，以獲得較高的利息回報。去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，可以幫助人們將資金分配到不同的投資類型中，以達到適當的風險和回報平衡。
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各大銀行港元定期存款利率比較
近期，許多銀行提供高息短期定期存款，以吸引用戶將資金存入銀行。下表列出了一些存款期較短且利率高的港幣定期存款，需要注意的是，此類定期存款可能有特定的要求，每種優惠的存款期限和存款上限也不同。《am730》團隊已整理出各大銀行最新的港元定期存款利率，供大家參考。
哪間銀行定存利息高？
渣打銀行定期存款利率｜3個月最高達3.6%
三大發鈔行中，渣打銀行客戶開立定存，3、6、12個月定存享3.6、3.5、3.1厘息。只限網上及新資金開立。客戶入場費為1萬港元。優惠只限透過網上理財開立。
詳情：渣打銀行
滙豐銀行定期存款利率｜3個月最高見3.6厘
三大行之一的滙豐銀行表示，該行全新卓越理財尊尚客戶，以合資格新資金開立3個月定存，可享4.3厘利率，1萬元起存，優惠至6月30日；至於卓越理財則享3個月4.2%年利率 。
舊有尚玉及卓越理財客戶，於指定網上渠道開立3或6個月定存，分別可享3.6或3.5厘年利率；而一般開立3或6個月定存，息率為均享3.3或3.2厘利率。各類型客戶起存額均為港幣1萬元以上，至於12個月則未有優惠，僅0.75厘。
據該行指，「合資格新資金」是指名下所有存款戶口的最新存款總結餘，與7個曆日前的存款總結餘對比所增加的金額，並以港幣為計算單位。如果已於過去7個曆日內以任何新資金開立定期存款，此定期存款金額將不被納入用於計算在最新「合資格新資金」。
詳情：滙豐銀行
中銀香港銀行定期存款利率｜3個月見3.5厘
中銀香港公布該行最新港元定存息率，其中客戶經網上銀行或手機銀行，存入新資金至少1萬元，開立3個月及6個月存期，分別享3.5厘及3.4厘；12個月定存暫未有優惠。優惠最終條款根據銀行公布為準。
此外，該行又推出「特選客戶智賞息活期存款」限時優惠，推廣期由3月10日至6月30日止，只要特選客戶名下的合資格單名港元活期儲蓄戶口的每日儲蓄存款。惟優惠只適用於獲邀請較高端的特選理財客戶。
該行指，「合資格新資金結餘」是指即時存款總值與上月月底同一貨幣存款總值對比所增加之金額，扣減當月內同一貨幣已享用所有新資金優惠之定期累計本金金額。定期新資金優惠只適用於單名戶。所有由單名戶持有的同一貨幣種類的儲蓄、支票及定期存款均會計算在內。
詳情：中銀香港
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富邦銀行定期存款利率｜大戶3個月享4.15厘
富邦銀行宣布，以新資金及經Fubon+手機應用程式，開立港元定期，3、6及12個月享4.1%；1及2個月利率為4及4.1厘。但要注意，港元存期起存額均為50萬元，及需以手機應用程式將資金存入。若為開立1萬至5萬以下的定存，3、6及12個月享2%。
該行個人銀行客戶經分行開立指定定期存款，以等值100萬港元或以上，開立港元定期，3、6及12個月享3.8%。
該行又指，優惠名額有限，額滿即止。條款受細則約束。
詳情：富邦銀行
招商永隆定期存款利率｜3個月港元定存年利率3.95厘
招商永隆指，現時3、6、12個月定期存款息率均下調，其中3個月港元定存為3.95厘；6個月定存為3.95厘；12個月定存見3.9厘，需以最少500萬港元以上金額開立；若不足亦享分別2.55厘至3厘港元定存息率。
該行的客戶可到分行或以手機銀行「一點通存款利率」 開立。
詳情：招商永隆銀行
工銀亞洲定期存款利率｜3個月港元定存最高6厘
工銀亞洲最新公布，現時該行理財金客戶以300萬元以上，開立3、6及12個月定存分別為3.8厘、3.7厘、3.7厘。而1個月至3個月存期，則分別上調到2.7厘至3.8厘不等。
此外，工銀亞洲全新客戶在手機開立定存，3個月最高6厘，起存額1,000元至10萬元，上限10萬元。
詳情：工銀亞洲
大新銀行定期存款利率｜開VIP戶口享3.7%
大新銀行表示，該行一般客戶及VIP客戶的3個月港元定存息率分別為3.5厘及3.6厘，6個月期則分別為3.2厘及3.3厘，起存額要求100萬元或以上。
而全新VIP客戶的3個月及6個月期息率則分別為3.7厘及3.3厘，起存額10萬至50萬元，但每位合資格客戶只可享此優惠一次。條款受細則約束。
詳情：大新銀行
大眾銀行定期存款利率｜3個月港元定存息為4.2厘
大眾銀行表示，於該行開立3個月定存，可享4厘的利率，6個月享3.85厘，12個月享3.8厘，以上只限存款50萬港元以上。
透過PBHK Digi以1萬港元或以上敍做3個月、6個月或12個月港元定期存款，在牌價之上，額外多0.2厘年利率，即分別為4.1%、4.05%、4%。
至於1天至2個月的定存年利率，分別0.875厘至3.6厘不等。條款受細則約束。
詳情：大眾銀行
星展銀行定期存款利率｜6個月定存為4%
星展銀行指，現時豐盛理財、私人客戶、一般客戶，於該行以5萬元及網上形式以新資金開立定存，3個月定存為3.9%；6個月為4%；12個月定存為3.4%。以上利息只供參考，實際利息可能有別。詳情請參閱該行網站。
詳情：星展銀行
華僑銀行定期存款利率｜港元定存128日享4.12厘
華僑銀行指，現時為該行於宏富理財客戶，以10萬或以上港元開立定存，12個月享3.5厘；6個月3.65厘；3個月享3.6厘；1個月則享0.875厘。
該行亦新設128日定存，金額港幣100萬元或以上，享4.12厘；金額港幣10萬元至100萬或以下，享4厘。
以上年息只供參考，實際可能有別，詳情請參閱該行網站。
詳情：華僑銀行
恒生銀行定期存款利率｜港元定存3個月享3.6厘
恒生銀行表示，現時於該行提供網上尊享定期存款優惠，港元1萬以上開立3個月定存，可享3.6%年利率；6個月享3.5厘；至於12個月則沒有優惠，只提供0.8厘。
詳情：恒生銀行
東亞銀行港元定期存款｜3個月享3.85厘
東亞銀行推出新優惠，由即日起，以新資金1萬或以上（或其等值），於網上開立3個月、6個月或12個月定期存款，可享特惠年利率高達3.85%、3.7%、3.55%。
詳情：東亞銀行
花旗銀行定期存款利率｜新資金3個月享4.5厘
花旗銀行宣布，由即日起，花旗私人客戶業務新客戶，以5萬元定存3個月，可享4.5厘，額滿即止；Citigold新寢戶亦可享4.4厘。兩者均需同時開立投資戶口。
此外，花旗客戶於網上銀行或手機銀行開立以下貨幣之定存，可享最高特惠年利率，並不設最高或最低存款額限制。其中港元定存3個月享3.55%、6個月享3.47%、12個月享3.27%。詳情可瀏覽花旗銀行網站。
詳情：花旗銀行
創興銀行定期存款利率｜換匯可享5厘
創興銀行指，該行客戶到分行以新資金，開立起存額50萬或以上的港元定存，可享3個月3.8厘、6個月3.15厘、12個月2.75厘。
若以新資金5,000元以上或4.9.99萬以下，開立3、6、12個月港元定期，可分別享優惠年利率3.75%、3.1%、2.7%。
詳情：創興銀行
南洋商業銀行定期存款利率｜3、6個月享4厘
南洋商業銀行表示，特選南商理財客戶，以新資金100萬港元或以上定存3個月，可享4厘、6個月享4厘、12個月享3.85厘、9個月亦享4厘。更多詳情請向南洋商業銀行查詢。
詳情：南洋商業銀行
上海商業銀行定期存款利率｜3個月定期享3.88厘
上海商業銀行提供個人網上銀行 / 流動銀行定期存款年利率優惠，客戶於推廣期內透過個人網上銀行或流動銀行辦理港元開立3、6、12個月港元定期，可享優惠年利率3.88%、3.53%、3.38%。優惠須受有關條款及細則約束，詳情請參閱該行網站。
詳情：上海商業銀行
建行亞洲定期存款利率｜3個月新資金享4.1厘
建行亞洲表示，現時該行貴賓理財客戶，以100萬港元新/舊資金開立3、6、12個月港元定期，可分別享優惠年利率4.1%、3.75%、3.7%。
若資金多於1萬或9.99萬以下，開立3、6、12個月港元定期，可分別享優惠年利率3.5%、3.15%、3.1%。
優惠須受有關條款及細則約束，詳情請參閱該行網站。
詳情：建行亞洲
零存整付與定期存款有甚麼分別？
零存整付是一種「月供存款」方式，客戶每個月存入指定金額的資金，到期時可以一次提取本金和利息。和「月供股票」一樣，零存整付的門檻較低，每月最低供款額可低至500元，適合資金較少的職場新人或學生，是開始投資理財的不錯選擇。
相反，普通的定期存款需要客戶一次性準備好一筆資金，才能存入銀行收取利息。然而，在存款期限和年利率相同的情況下，定期存款通常可以獲得更多的利息回報，回報率比零存整付高。
零存整付和定期存款的利率有何不同？
一般而言零存整付的利率相對較低，因為它是一種較為靈活的存款方式，且存款金額較少，銀行的風險也較低。而定期存款的利率通常會比零存整付高，因為存款人需要在存款期限內將資金全部存入銀行，且無法提前支取，因此銀行的風險也較高。此外，定期存款的利率也會隨存款期限的長短而有所不同，存款期限越長，利率通常也會越高。總體而言，零存整付和定期存款的利率都是由銀行根據市場情況和風險評估等因素來決定的，不同的存款方式和期限也會影響利率水平。