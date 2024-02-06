港元定期存款利率｜再有發鈔行下調定存息率　各大銀行比較及優惠【2月6日更新】

港元定期存款利率／港元定存／港元定期存款2024｜定期存款為一種投資方式，讓存款人於一段固定時間內，將資金存入銀行，以獲取較高利息回報。港元定存回報，儘管不及股票市場高，但勝在風險較低，最近不少銀行都以高息的港元定期存款吸引新客戶，哪間銀行定存利息高？ 踏入2月，再有銀行下調定存利率，機管局亦推出零售債券（機場債券／機管局債券）供客戶購買，若與定期比較，部分港銀定存利息相對上較差。此外，需注意最終條款，以各家銀行公布為準。 【2月6日更新】更新 定存資訊

港元定期存款2024｜各大銀行港元定期存款利率比較 近期，許多銀行提供高息短期定存，以吸引用戶將資金存入銀行。下表列出了一些存款期較短且利率高的港幣定期存款，需要注意的是，此類定期存款可能有特定的要求，每種優惠的存款期限和存款上限也不同。《am730》團隊已整理出各大銀行最新的港元定期存款利率，供大家參考。

港元定期存款2024｜ 大眾銀行：3個月港元定存息為4.2厘 大眾銀行表示，於該行開立3個月定存，可享4厘的利率，6個月享3.9厘，12個月享3.7厘，以上只限存款50萬港元以上。存款多於10萬及不足50萬元的客戶，6、12個月定存可享3.85及3.65厘的利率，3個月亦享3.95厘；存款少於10萬的客戶，3、6、12個月定存可享3.9、3.8及3.6厘的息率。 透過PBHK Digi手機銀行以合資格全新資金50萬元開立3個月定存，送額外0.2厘存息，意味現時開立即可享4.2厘，直至2024年4月底。 至於1天至2個月的定存年利率，分別0.875厘至3.6厘不等。條款受細則約束。 詳情：大眾銀行 港元定期存款2024｜ 星展銀行：港元新資金定存6個月最高4.2% 星展銀行指，現時豐盛理財、私人客戶、一般客戶，於該行以5萬元及網上形式以新資金開立定存，3、4個月定存為4.15%；6個月為4.2%；12個月定存為3.8%。以上利息只供參考，實際利息可能有別，詳情請參閱該行網站。 詳情：星展銀行 港元定期存款2024｜ 華僑銀行： 港元 定存3個月享4.5厘 華僑永亨銀行指，現時為該行於宏富理財客戶 /零售銀行之公司客戶，以10萬或以上港元開立定存，12個月享3.8厘；6個月4.35厘；3個月享4.5厘；1個月則享0.875厘；9個月則減至4.15厘。 以上年息只供參考，實際可能有別，詳情請參閱該行網站。 詳情：華僑銀行 港元定期存款2024｜ 恒生銀行：港元定存3個月享4厘 恒生銀行表示，現時於該行提供網上尊享定期存款優惠，港元1萬以上開立3個月定存，可享4%年利率；6個月享3.9厘；至於12個月則沒有優惠，只提供0.8厘。 詳情：恒生銀行 港元定期存款2024｜ 東亞銀行：3個月享4.25厘 東亞銀行推出新優惠，由即日起，以新資金1萬或以上（或其等值），於網上開立3個月、6個月或12個月定期存款，可享特惠年利率高達4.25%、4.1%、3.8%。 詳情：東亞銀行

港元定期存款 2024 ｜ 花旗銀行：新資金3個月享5.2厘 花旗銀行宣布，由即日起，花旗私人客戶業務新客戶，以5萬元定存3個月，可享5.2厘。 客戶以港元開立1個月港元定存，可享特惠年利率4.77厘。此外，花旗客戶於網上銀行或手機銀行開立以下貨幣之定存，可享最高特惠年利率，並不設最高或最低存款額限制。其中港元定存3個月享3.99%、6個月享3.69%、12個月享3.4%。詳情可瀏覽花旗銀行網站。 詳情：花旗銀行 港元定期存款 2024 ｜創興銀行：大戶新資金3個月享4.7厘 創興銀行指，客戶到分行以新資金開立起存額300萬或以上的港元定存，或全新客戶完成指定項目並存入50萬或以上，可享3個月4.7厘年利率的定期息率。詳情可瀏覽創興銀行網站。若為一般客戶，3個月3.95厘；6個月為3.1厘；12個月見2.7厘。 詳情：創興銀行 港元定期存款 2024 ｜南商：特選客新資金定期3個月享4.6厘 南洋商業銀行表示，特選南商理財客戶，以新資金100萬港元或以上定存3個月，可享4.6厘、6個月享4.5厘、12個月享4.25厘。更多詳情請向南洋商業銀行查詢。 詳情：南洋商業銀行 港元定期存款 2024 ｜上商：3個月定期享3.83厘 上海商業銀行提供個人網上銀行 / 流動銀行定期存款年利率優惠，客戶於推廣期內透過個人網上銀行或流動銀行辦理港元開立3、6、12個月港元定期，可享優惠年利率3.83%、3.78%、3.38%。優惠須受有關條款及細則約束，詳情請參閱該行網站。 詳情：上海商業銀行 港元定期存款 2024 ｜建行亞洲：3個月存期4.2厘 建行亞洲表示，現時所有客戶以新資金100萬元或以上，開立3個月港元定期，可享4.2厘優惠年利率。至於6及12個月分別享3厘優惠年利率。優惠須受有關條款及細則約束，詳情請參閱該行網站。 詳情：建行亞洲

港元定期存款｜零存整付與定期存款有甚麼分別？ 零存整付是一種「月供存款」方式，客戶每個月存入指定金額的資金，到期時可以一次提取本金和利息。和「月供股票」一樣，零存整付的門檻較低，每月最低供款額可低至500元，適合資金較少的職場新人或學生，是開始投資理財的不錯選擇。 相反，普通的定期存款需要客戶一次性準備好一筆資金，才能存入銀行收取利息。然而，在存款期限和年利率相同的情況下，定期存款通常可以獲得更多的利息回報，回報率比零存整付高。 港元定期存款｜零存整付和定期存款的利率有何不同？ 一般而言零存整付的利率相對較低，因為它是一種較為靈活的存款方式，且存款金額較少，銀行的風險也較低。而定期存款的利率通常會比零存整付高，因為存款人需要在存款期限內將資金全部存入銀行，且無法提前支取，因此銀行的風險也較高。此外，定期存款的利率也會隨存款期限的長短而有所不同，存款期限越長，利率通常也會越高。總體而言，零存整付和定期存款的利率都是由銀行根據市場情況和風險評估等因素來決定的，不同的存款方式和期限也會影響利率水平。