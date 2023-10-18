港元定期存款利率｜各大銀行比較及優惠　兩行定存息最高享5厘【10月18日更新】

港元定期存款利率／港元定存／港元定期存款2023｜定期存款為一種投資方式，讓存款人於一段固定時間內，將資金存入銀行，以獲取較高利息回報。港元定存回報，儘管不及股票市場高，但勝在風險較低，最近不少銀行都以高息的港元定期存款吸引新客戶。 聯儲局在9月宣布暫停加息，再面對綠色債券（綠債）保底息達4.75厘，早前各行曾上調定存息吸客，惟現時息率已回落，「5厘神話」不再。 現時滙豐、中銀、恒生亦上調該行定存息率水平至6個月享4.5厘；高息一族的富邦更見4.8厘、部分銀行更享有5厘高息率，甚至比發鈔行高。此外，需注意最終條款，以各家銀行公布為準。 【10月18日更新】更新大眾銀行、大新銀行 定存資訊

港元定存2023｜各大銀行港元定期存款利率比較 近期，許多銀行提供高息短期定存，以吸引用戶將資金存入銀行。下表列出了一些存款期較短且利率高的港幣定期存款，需要注意的是，此類定期存款可能有特定的要求，每種優惠的存款期限和存款上限也不同。《am730》團隊已整理出各大銀行最新的港元定期存款利率，供大家參考。

港元定期存款2023｜各大銀行最高定存優惠利率（厘） 各大銀行最高定存優惠利率（厘） 銀行 3個月 6個月 12個月 渣打銀行 3.7 4.2 3.4 滙豐銀行 4.5 4.5 0.75 中銀香港 4.5 4.5 4 富邦銀行 4.8 4.8 4.8 招商永隆 4 4.45 4.45 工銀亞洲 4.6

(98日4.7) 4.4 4 大新銀行 3.8 4.2 3.3 大眾銀行 4.4 4.5 4.3 星展銀行 4.35 4.65 4.35 華僑銀行 4.3 4.5 4 恒生銀行 4.3 4.5 0.8 東亞銀行 4.88 4.6 4 花旗銀行 5 4.29 4.2 創興銀行 5 / /

（*只限個別特選客戶或屬特別優惠。） （*只限個別特選客戶或屬特別優惠。）

港元定期存款 2023｜渣打銀行：6個月港元定存年利率最高達4.3% 三大發鈔行中，渣打銀行客戶開立定存，3、6、12個月定存則享4.1、4.3、3.4厘息。只限網上及新資金開立。客戶入場費為1萬港元。優惠只限透過網上理財開立。 詳情：渣打銀行 港元定期存款 2023｜滙豐銀行：港元定期6個月最高見4.5厘 三大行之一的滙豐銀行，最新新造H按鎖息升至4.125厘，同時逆市大幅上調港元定存息。 該行尚玉及卓越理財客戶，於指定網上渠道開立3或6個月定存，均可享4.5厘年利率；而一般開立3或6個月定存，息率為均享4.3厘利率。各類型客戶起存額均為港幣1萬元以上，至於12個月則未有優惠，僅0.75厘。 詳情：滙豐銀行 港元定期存款 2023｜中銀香港：港元定存6個月見4.5厘 中銀香港公布該行最新港元定存息率，其中客戶經網上銀行或手機銀行，存入新資金至少1萬元，開立12個月定存即可享3.4厘利息，至於6個月及3個月存期均有上調，分別享4.5厘及4.5厘。優惠最終條款根據銀行公布為準。 詳情：中銀香港

港元定期存款 2023｜富邦銀行：定存3、6、12個月港元定存利率4.8厘 富邦銀行指，以新資金開立港元定期，3、6及12個月享4.8%；1及2個月利率為4.5及4.6厘。但要注意，港元存期起存額均為50萬元，及需以手機應用程式將新資金存入。 詳情：富邦銀行 港元定期存款 2023｜招商永隆：12個月港元定存年利率4.45厘 招商永隆指，現時3、6、12個月定期存款息率均有上調，其中3個月港元定存為4厘；6個月定存為4.45厘；12個月定存見4.45厘，需以最少500萬港元以上金額開立；若不足亦享分別2.55厘至4厘港元定存息率。 該行的客戶可到分行或以手機銀行「一點通存款利率」 開立。 詳情：招商永隆銀行 港元定期存款 2023｜工銀亞洲：98天港元定存最高4.7厘 工銀亞洲最新公布該行最新高息港元定期存款，理財金客戶到分行以新資金開立98天港元定存，起存額300萬元或以上可享4.7厘；起存額80萬元或以上則享4.6厘。 至於現時該行理財金客戶以300萬元以上，開立3、6及12個月定存有上調，現分別為4.6厘、4.4厘、4厘；以80萬元至300萬元以下開立3、6及12個月定存，分別為4.5厘、4.3厘、3.9厘；至於5萬元至80萬元以下開立3、6及12個月定存，則分別為4.4厘、4.2厘、3.8厘。 而1個月至3個月存期，則分別上調到2.175厘至3.9厘不等。 詳情：工銀亞洲 港元定期存款 2023｜大新銀行：3個月定存最高達4.4厘 大新銀行最新推出存款優惠，由即日起開立3個月港元定存，年利率為4.3厘；4個月見4.4厘；5、6個月為4.4厘；12個月定期存款為3.3厘；至於1個月及2個月定存，則分別由0.75厘至0.9厘不等。要注意，上述存期起存額，需以500萬港元及新資金存入。 至於以最低金額20萬港元存入及開立港元定存，亦可享3個月港元定存3.3厘；4至6個月定期存款最高可享4.3厘；12個月則享3.2厘。 詳情：大新銀行

港元定期存款 2023｜大眾銀行：6個月港元定存息為4.5厘 大眾銀行表示，現時於該行開立3個月定存，可享4.4厘的利率，6個月享4.5厘，12個月亦享4.3厘，以上只限存款50萬港元以上。存款多於10萬及不足50萬元的客戶，6、12個月定存可享4.45及4.25厘的利率，3個月亦享4.35厘；存款少於10萬的客戶，3、6、12個月定存可享4.3、4.4及4.2厘的息率。 至於1天至2個月的定存年利率，分別0.75厘至4厘不等。條款受細則約束。 詳情：大眾銀行 港元定期存款 2023｜星展銀行：港元新資金定存6個月最高4.65% 星展銀行指，現時豐盛理財、私人客戶、一般客戶，於該行以5萬元及網上形式以新資金開立定存，3個月定存為4.35%；6個月為4.65%；12個月定存同為4.35%。以上利息只供參考，實際利息可能有別，詳情請參閱該行網站。 現有客戶資金，若開立3及4個月定存，可享4.3%或4.4%；6個月及12個月定存亦可享4.6%或4.3%。 詳情：星展銀行 港元定期存款 2023｜華僑銀行： 港元 定存6個月享4.5厘 華僑永亨銀行指，現時為該行於宏富理財客戶，以10萬或以上港元開立定存，12個月享4厘；6、9個月享4.5厘；3個月見4.3厘及1個月則享1.8厘。 至於個人客戶以50萬或以上港元開立定存，12個月定存享3.88厘；6、9個月享4.28厘；3及1個月則分別享4厘及1.75厘。 以上年息只供參考，實際可能有別，詳情請參閱該行網站。 詳情：華僑銀行 港元定期存款 2023｜恒生銀行：港元定存3、4、6個月享4.5厘 恒生銀行表示，現時於該行提供網上尊享定期存款優惠，港元1萬以上開立3、4、6個月定存，可享4.5%年利率。 同時，恒生亦設網上定存港元新優惠，經網上理財開立3個月定存，可享4.3厘的利率；6個月則為4.5厘；至於12個月則沒有優惠，只提供0.8厘。而存款至少需1萬港元以上。至於4個月可享4.4厘。 若經分行或電話理財開立定存，3及6個月最高可獲4.3或4.5厘。 詳情：恒生銀行 港元定期存款 2023｜東亞銀行：綠債退款開立3個月定期享4.88% 東亞銀行表示，現時於該行的全新或升級至顯卓私人理財客戶，以新資金10萬港元或以上（或其等值）開立3個月、6個月或12個月定期存款，分別享4.88%、4.65%、4.05%年利率。 存款金額200萬港元起，則可享3個月4.88厘，6個月4.7厘及12個月4.1厘的年息率。 而普通客戶以新資金10萬港元或以上（或其等值）開立3個月、6個月或12個月定期存款，分別享4.7%、4.55%、3.95%年利率。 詳情：東亞銀行

港元定期存款 2023｜花旗銀行：私人新客3個月享5厘 花旗銀行宣布，由即日起至10月28日，花旗私人客戶業務新客戶以5萬或以上港元開立港元定存，並持有指定產品結存，可享特惠年利率5厘。 此外，花旗客戶於網上銀行或手機銀行開立以下貨幣之定存，可享最高特惠年利率，並不設最高或最低存款額限制。其中港元定存3個月享3.43%、6個月享4.29%、12個月享4.2%。詳情可瀏覽花旗銀行網站。 詳情：花旗銀行 港元定期存款 2023 ｜創興銀行：新客戶3個月享5厘 創興銀行指，該行新客戶於10月31日前，開立起存額50萬或以上的港元定存，並完成指定項目，可享3個月5厘年利率的定期息率。詳情可瀏覽創興銀行網站。 詳情：創興銀行

港元定期存款｜零存整付與定期存款有甚麼分別？ 零存整付是一種「月供存款」方式，客戶每個月存入指定金額的資金，到期時可以一次提取本金和利息。和「月供股票」一樣，零存整付的門檻較低，每月最低供款額可低至500元，適合資金較少的職場新人或學生，是開始投資理財的不錯選擇。 相反，普通的定期存款需要客戶一次性準備好一筆資金，才能存入銀行收取利息。然而，在存款期限和年利率相同的情況下，定期存款通常可以獲得更多的利息回報，回報率比零存整付高。 港元定期存款｜零存整付和定期存款的利率有何不同？ 一般而言零存整付的利率相對較低，因為它是一種較為靈活的存款方式，且存款金額較少，銀行的風險也較低。而定期存款的利率通常會比零存整付高，因為存款人需要在存款期限內將資金全部存入銀行，且無法提前支取，因此銀行的風險也較高。此外，定期存款的利率也會隨存款期限的長短而有所不同，存款期限越長，利率通常也會越高。總體而言，零存整付和定期存款的利率都是由銀行根據市場情況和風險評估等因素來決定的，不同的存款方式和期限也會影響利率水平。