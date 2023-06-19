港元拆息全線升穿5厘　為2007年以來首次

港元需求上升及銀行流動性緊張影響下，港元拆息連續4日保持升勢，周一（19日）更全線更升5厘，即隔夜息急升近56點子，高見5.4417厘，為2007年以來首次升穿5厘，較上周五（16日）抽升55.94點子。

樓按拆息亦創半年新高 至於與樓按相關的一個月拆息連升9日，報5.02821厘，創去年12月6日以來新高，超越同期美息的約5.06厘。 1星期拆息最新報5.01191厘，升9.608點子；2星期拆息最新報5.02185厘，9.25點子；2個月及3個月拆息同為5.02679厘，分別較上日升6.191點子及5.679點子；6個月拆息最新報5.04298厘，升5.197點子；12個月拆息最新報5.13119厘，升4.327厘。 港匯方面，過去24小時均在7.8179至7.8260上落，今早則在7.82以上，最新報7.8168。