港元拆息｜1個月HIBOR續跌報0.75厘　每月最新供樓慳多少？【5月21日更新】

【5月21日更新】據香港銀行公會今日(21日)公布數據顯示，與樓按相關的一個月HIBOR連跌4日，報0.7578厘，繼續跌穿1厘，較昨日跌20.256個基點，創下2022年7月15日以來近3年低。最新主流H按息率(H+1.3厘)報約2.06厘，持續低於封頂息率3.5厘(P﹕5.25厘減1.75厘)。隔夜拆息則回升0.91個基點，報0.03577厘。 以今日作為利息訂定日的供樓人士為例，若購買400萬元物業申請九成按揭，按最新H按利率約2.06厘計算，還款期25年，每月供款為15,677元，較以往以封頂利率3.5厘計算的18,389元，每月可節省約2,712元，有效減輕供樓業主負擔。

港元銀行同業拆息 時期｜最新息率｜變動(與上個交易日比較) 隔夜｜0.03577厘｜升0.91個基點

1 星期｜0.24048厘｜跌3.666個基點

1 個月｜0.7578厘｜跌20.256個基點

3 個月｜1.80845厘｜跌17.881個基點

6 個月｜2.61714厘｜跌17.405個基點

12 個月｜3.22071厘｜跌4.524個基點

港元拆息｜1個月HIBOR跌穿1厘創近3年低 每月供樓慳至2XXX元 【5月20日更新】據香港銀行公會今日(20日)公布數據顯示，與樓按相關的一個月HIBOR連跌3日，較昨日跌23.01個基點至0.96036厘，跌穿一厘關，並創2022年7月21日後最低，當日報0.94506厘。最新主流H按息率(H+1.3厘)報約2.26厘，持續低於封頂息率3.5厘(P﹕5.25厘減1.75厘)。隔夜拆息則跌0.91個基點報0.02667厘。

以今日作為利息訂定日的供樓人士為例，若購買400萬元物業申請九成按揭，按最新H按利率約2.26厘計算，還款期25年，每月供款為16,038元，較以往以封頂利率3.5厘計算的18,389元，每月可節省約2,351元，有效減輕供樓業主負擔。 港元銀行同業拆息 時期｜最新息率｜變動(與上個交易日比較) 隔夜｜0.02667厘｜跌0.91個基點

1 星期｜0.27714厘｜跌13.905個基點

1 個月｜0.96036厘｜跌23.012個基點

3 個月｜1.98726厘｜跌15.774個基點

6 個月｜2.79119厘｜跌5.089個基點

12 個月｜3.26595厘｜升0.893個基點 ----------------- 港元拆息｜1個月HIBOR低見1.19厘 H按息跌穿2.5厘 每月供樓慳近2000元 【5月19日更新】據香港銀行公會最新數據顯示，與樓按相關的1個月港元拆息(HIBOR)報1.19048厘，屢創近3年低，較上周五(16日)的1.29798厘下跌約10個基點。最新主流H按息率(H+1.3厘)報約2.49厘，持續低於封頂息率3.5厘(P﹕5.25厘減1.75厘)。同時，隔夜拆息降至0.03577厘。

以今日作為利息訂定日的供樓人士為例，若購買400萬元物業申請九成按揭，按最新H按利率約2.49厘計算，還款期25年，每月供款為16,460元，較以往以封頂利率3.5厘計算的18,389元，每月可節省約1,929元，有效減輕供樓業主負擔。 港元銀行同業拆息 時期｜最新息率｜變動(與上個交易日比較) 隔夜｜0.03577厘｜跌2.619個基點

1 星期 ｜ 0.41619厘 ｜ 跌7.214個基點

星期 0.41619厘 跌7.214個基點 1個月｜1.19048厘｜跌10.75個基點

3個月 ｜ 2.145厘 ｜ 跌5.119個基點

2.145厘 跌5.119個基點 6個月｜2.84208厘｜升4.982個基點

12 個月 ｜ 3.25702厘 ｜ 升0.595個基點 ----------------- 港元拆息｜1個月HIBOR再跌過至1.29厘 H按息低見2.59厘 最新供樓每月慳幾多？ 【5月16日更新】港元拆息(HIBOR)今日(16日)個別發展，據銀行公會的公布，樓按相關的1個月拆息回升一日後再度向下，並跌穿1.3厘水平，報1.29798厘，主流H按息率(H+1.3厘)最新報約2.59厘，持續低於封頂息率3.5厘(P﹕5.25厘減1.75厘)。

400萬樓按每月少供約1700元 若以今日作為利息訂定日的供樓人士為例，若購買400萬元物業申請九成按揭，按最新H按利率約2.59厘計算，還款期25年，每月供款為16,646元，較以往以封頂利率3.5厘計算的18,389元，每月可節省約1,743元，有效減輕供樓負擔。 隔夜拆息連升第二日，報約0.061厘；反映銀行資金成本的3個月拆息升約7基點至2.11964厘。 港元銀行同業拆息 時期｜最新息率│變動(與上個交易日比較) 隔夜│0.06196厘│升0.446個基點

1 星期│0.48833厘│跌2.441個基點

1 個月│1.29798厘│跌5.285個基點

3 個月│2.19619厘│升7.655個基點

6 個月│2.79226厘│升13.232個基點

12 個月│3.25107厘│升10.702個基點 -----------------

港元拆息｜1個月HIBOR回升終止「七連跌」 H按息最新2.65厘 400萬樓按月慳至「呢個數」 【5月15日更新】港元拆息(HIBOR)連跌多日後，今日(15日)普遍回升。據銀行公會的公布，與樓按相關的一個月拆息單日回升2個基點報1.35083厘，結束連續7日的跌勢；反映銀行資金成本的3個月拆息升約7基點至2.11964厘。主流H按息率(H+1.3厘)最新報2.65厘，仍然跌穿3厘，持續低於封頂息率3.5厘(P﹕5.25厘減1.75厘)。 若以今日作為利息訂定日的供樓人士為例，若購買400萬元物業申請九成按揭，按最新H按利率約2.65厘計算，還款期25年，每月供款為16,757元，較以往以封頂利率3.5厘計算的18,389元，每月可節省約1,632元，有效減輕供樓負擔。

至於隔夜息繼昨天創3年新低後，今日微升至0.0575厘，6個月拆息報2.65994厘，12個月則報3.14405厘，但2星期拆息跌至0.76929厘，為2022年7月21日後最低。 港元銀行同業拆息 時期｜最新息率｜變動(與上個交易日比較) 隔夜｜0.0575厘｜升1.887個基點

1星期｜0.51274厘｜升5.417個基點

2星期｜0.76929厘｜跌0.02714個基點

1個月｜1.35083厘｜升2.107個基點

3個月｜1.80143厘｜升6.881個基點

6個月｜2.65994厘｜升11.208個基點

12個月｜3.14405厘｜升9.976個基點 ----------------- 港元拆息｜1個月HIBOR「七連跌」 【5月13日更新】據銀行公會今日(13日)公布的香港銀行同業拆息(HIBOR)，隔夜拆息報0.0444厘，連跌7天。與樓按利率相關的1個月HIBOR單日再跌35.7個基點至1.56595厘，連跌6天，創下自2022年8月9日錄得1.54554厘以來新低，若與本月初5月2日報3.98363厘相比，1個月HIBOR已累計下跌2.418厘。主流H按息率(H+1.3厘)最新報2.86595厘，跌穿3厘，持續低於封頂息率3.5厘(P﹕5.25厘減1.75厘)。

以今日作為利息訂定日的供樓人士為例，若購買400萬元物業申請九成按揭，按最新H按利率約2.86厘計算，還款期25年，每月供款為17,152元，較以往以封頂利率3.5厘計算的18,389元，每月可節省約1,237元，有效減輕供樓負擔。 港元銀行同業拆息 時期｜最新息率｜變動(與上個交易日比較) 隔夜｜0.0444厘｜跌2.727個基點

1星期｜0.62202厘｜跌5.512個基點

1個月｜1.56595厘｜跌35.726個基點

3個月｜2.27595厘｜跌37.471個基點

6個月｜2.74857厘｜跌26.048個基點

12個月｜3.09655厘｜跌16.738個基點 ----------------- 港元拆息｜1個月HIBOR「五連跌」見1.92厘 400萬樓月供最新慳至「呢個數」 【5月12日更新】本港銀行短期同業拆息(Hibor)繼續下行。據銀行公會周一(12日)公布資料顯示，與供樓相關的1個月Hibor再跌1.33個基點至1.92321厘，續創2022年9月以來逾兩年半低。相較本月2日的3.98363厘相比，已累跌逾2厘，並出現「五連跌」走勢。主流H按息率(H+1.3厘)報約3.22厘，持續低於封頂息率3.5厘(P﹕5.25厘減1.75厘)。

以今日作為利息訂定日的供樓人士為例，若購買400萬元物業申請九成按揭，按最新H按利率3.22厘計算，還款期25年，每月供款為17,842元，較以往以封頂利率3.5厘計算的18,389元，每月可節省547元，有效減輕供樓負擔。 其他期限拆息方面，隔夜HIBOR連續第6日下跌，報0.07167厘，較上周五再跌2.62個基點，再次維持在0.1厘以下水平；1星期Hibor跌74.73個基點至0.67714厘；2星期Hibor跌6.93個基點至1.05012厘；反映銀行資金成本的3個月Hibor跌13.17個基點至2.65066厘；6個月Hibor跌0.26個基點至3.00905厘。唯獨12個月Hibor出現回升，按日上漲2.3個基點至3.26393厘。

----------------- 港元拆息｜1個月HIBOR跌穿2厘 H按400萬樓按每月供少5XX元【5月9日更新】 【5月9日更新】港元匯價近期持續走強，港元銀行同業拆息(HIBOR)仍未止跌。銀行公會周五(9日)資料顯示，與樓按相關的1個月HIBOR跌至1.93655厘，單日跌15.8個基點，續創2022年9月以來逾兩年半低。主流H按息率(H+1.3厘)報約3.24厘，從封頂息率3.5厘(P﹕5.25厘減1.75厘)繼續回落。 若以今日作為利息訂定日的供樓人士為例，若樓價400萬元申請九成按揭，按最新H按約3.24厘計算，做25年期，業主每個月供款為17,881元，相比以往以封頂息3.5厘計算的18,389元，每月慳息約508元，可謂減輕供樓負擔。

隔夜HIBOR「五連跌」創近3年低 另外，隔夜HIBOR連跌第5日，再跌29個基點至0.09厘，是2022年7月以來新低，上周五以來僅四個交易日已急挫超過4.2厘。然而，反映銀行短期資金成本的3個月期HIBOR今日微升約1個基點至2.78厘。 ----------------- 港元拆息｜1個月HIBOR跌至2.09厘 H按供樓利率3.39厘兩年來首低於P按 【5月8日更新】港元匯價近期持續走強，帶動港元銀行同業拆息(HIBOR)持續回落。據香港銀行公會最新報價，與H按樓宇按揭掛鈎的1個月HIBOR單日跌約0.985厘，報約2.09厘，再創2022年9月以來逾兩年半低。連同昨日1個月單日跌近0.6厘，1個月HIBOR在短短兩日已累跌超過1.56厘，跌幅相當顯著。

反映銀行中期資金成本的3個月期拆息同步回落至2.77厘，而隔夜拆息更跌至0.39厘的低位。隨著1個月拆息回落，目前以大型銀行H按息率全期「Hibor＋1.3厘」計算，名義上H按按息約3.39厘，實質供樓利率較以最優惠利率P按封頂利率3.5厘(P﹕5.25厘減1.75厘)為低，此為近2年來首次出現低於封頂利率。 ----------------- 港元拆息｜1個月HIBOR單日跌至3.08厘 創17年來最大跌幅 【5月7日更新】港元匯價近期持續走強，迫使金管局本月四度入市沽出港元，累計規模達1,300億，帶動港元銀行同業拆息(HIBOR)全線向下，其中短期拆息跌幅最為明顯。根據香港銀行公會最新報價，與樓按相關的一個月期拆息在5月7日急跌近60個基點，報3.08厘，不僅創下2008年金融海嘯以來最大單日跌幅，更跌至約兩年低位。

至於反映銀行資金成本的3個月期拆息，同步回落至3.38厘，為兩年半以來低位；隔夜拆息更跌穿2.5厘心理關口，報2.49905厘。而港元匯價維持強勢，穩定於7.754兌1美元水平。