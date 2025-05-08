港元拆息｜1個月HIBOR跌至2.09厘　H按供樓利率3.39厘兩年來首低於P按【5月8日更新】

【5月8日更新】港元匯價近期持續走強，帶動港元銀行同業拆息(HIBOR)持續回落。據香港銀行公會最新報價，與H按樓宇按揭掛鈎的1個月HIBOR單日跌約0.985厘，報約2.09厘，再創2022年9月以來逾兩年半低。連同昨日1個月單日跌近0.6厘，1個月HIBOR在短短兩日已累跌超過1.56厘，跌幅相當顯著。

反映銀行中期資金成本的3個月期拆息同步回落至2.77厘，而隔夜拆息更跌至0.39厘的低位。隨著1個月拆息回落，目前以大型銀行H按息率全期「Hibor＋1.3厘」計算，名義上H按按息約3.39厘，實質供樓利率較以最優惠利率P按封頂利率3.5厘(P﹕5.25厘減1.75厘)為低，此為近2年來首次出現低於封頂利率。