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財經
2025-05-08 12:45:00

港元拆息｜1個月HIBOR跌至2.09厘　H按供樓利率3.39厘兩年來首低於P按【5月8日更新】

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港元匯價近期持續走強。(資料圖片)

港元匯價近期持續走強。(資料圖片)

【5月8日更新】港元匯價近期持續走強，帶動港元銀行同業拆息(HIBOR)持續回落。據香港銀行公會最新報價，與H按樓宇按揭掛鈎的1個月HIBOR單日跌約0.985厘，報約2.09厘，再創2022年9月以來逾兩年半低。連同昨日1個月單日跌近0.6厘，1個月HIBOR在短短兩日已累跌超過1.56厘，跌幅相當顯著。

反映銀行中期資金成本的3個月期拆息同步回落至2.77厘，而隔夜拆息更跌至0.39厘的低位。隨著1個月拆息回落，目前以大型銀行H按息率全期「Hibor＋1.3厘」計算，名義上H按按息約3.39厘，實質供樓利率較以最優惠利率P按封頂利率3.5厘(P﹕5.25厘減1.75厘)為低，此為近2年來首次出現低於封頂利率。

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H按樓宇按揭掛鈎的1個月HIBOR跌約0.99厘，報2.09厘，創2022年9月以來逾兩年半低。(香港銀行公會網頁截圖)

H按樓宇按揭掛鈎的1個月HIBOR跌約0.99厘，報2.09厘，創2022年9月以來逾兩年半低。(香港銀行公會網頁截圖)

港元拆息｜1個月HIBOR單日跌至3.08厘　創17年來最大跌幅

【5月7日更新】港元匯價近期持續走強，迫使金管局本月四度入市沽出港元，累計規模達1,300億，帶動港元銀行同業拆息(HIBOR)全線向下，其中短期拆息跌幅最為明顯。根據香港銀行公會最新報價，與樓按相關的一個月期拆息在5月7日急跌近60個基點，報3.08厘，不僅創下2008年金融海嘯以來最大單日跌幅，更跌至約兩年低位。

至於反映銀行資金成本的3個月期拆息，同步回落至3.38厘，為兩年半以來低位；隔夜拆息更跌穿2.5厘心理關口，報2.49905厘。而港元匯價維持強勢，穩定於7.754兌1美元水平。

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本港的士牌價走勢圖｜2025年5月7日更新（am730製圖） 本港的士牌價走勢圖｜2025年5月7日更新（am730製圖） 本港的士牌價走勢圖｜2025年5月7日更新（am730製圖） 本港的士牌價走勢圖｜2025年5月7日更新（am730製圖） 本港的士牌價走勢圖｜2025年5月7日更新（am730製圖）

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