港元拆息｜1個月HIBOR連跌5日見新低 中長線創高點

美國聯邦儲備局宣佈加息0.5厘後，1個月港元銀行同業拆息（HIBOR）繼續下跌。
根據香港銀行公會資料顯示，1個月HIBOR與樓宇按揭利率相關，已經連續第5日走低，跌0.31個基點，報0.18708厘，屬於4月13日以來最低，當日報0.18655%。1個月HIBOR對上一次連跌5天為2022年4月7日，當日報0.18845%。
短線往下調 中長線上漲升
短線拆息全線往下調，隔夜HIBOR跌0.215個基點至0.04577厘，創出1個月內新低。1星期HIBOR報0.07845厘，跌0.066個基點。
至於中長線拆息則上升，3個月HIBOR升0.25個基點，報0.74185厘，創接近2年的新高。6個月HIBOR升4.096個基點，報1.30173厘。12個月HIBOR升6.53個基點，報2.23393厘，為自2020年2月底以來最高位。
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