港元拆息｜1個月HIBOR「五連跌」見1.92厘　400萬樓月供最新慳至「呢個數」【5月12日更新】

【5月12日更新】本港銀行短期同業拆息(Hibor)繼續下行。據銀行公會周一(12日)公布資料顯示，與供樓相關的1個月Hibor再跌1.33個基點至1.92321厘，續創2022年9月以來逾兩年半低。相較本月2日的3.98363厘相比，已累跌逾2厘，並出現「五連跌」走勢。主流H按息率(H+1.3厘)報約3.22厘，持續低於封頂息率3.5厘(P﹕5.25厘減1.75厘)。 以今日作為利息訂定日的供樓人士為例，若購買400萬元物業申請九成按揭，按最新H按利率3.22厘計算，還款期25年，每月供款為17,842元，較以往以封頂利率3.5厘計算的18,389元，每月可節省547元，有效減輕供樓負擔。

其他期限拆息方面，隔夜HIBOR連續第6日下跌，報0.07167厘，較上周五再跌2.62個基點，再次維持在0.1厘以下水平；1星期Hibor跌74.73個基點至0.67714厘；2星期Hibor跌6.93個基點至1.05012厘；反映銀行資金成本的3個月Hibor跌13.17個基點至2.65066厘；6個月Hibor跌0.26個基點至3.00905厘。唯獨12個月Hibor出現回升，按日上漲2.3個基點至3.26393厘。

港元拆息｜1個月HIBOR跌穿2厘 H按400萬樓按每月供少5XX元【5月9日更新】 【5月9日更新】港元匯價近期持續走強，港元銀行同業拆息(HIBOR)仍未止跌。銀行公會周五(9日)資料顯示，與樓按相關的1個月HIBOR跌至1.93655厘，單日跌15.8個基點，續創2022年9月以來逾兩年半低。主流H按息率(H+1.3厘)報約3.24厘，從封頂息率3.5厘(P﹕5.25厘減1.75厘)繼續回落。

若以今日作為利息訂定日的供樓人士為例，若樓價400萬元申請九成按揭，按最新H按約3.24厘計算，做25年期，業主每個月供款為17,881元，相比以往以封頂息3.5厘計算的18,389元，每月慳息約508元，可謂減輕供樓負擔。 隔夜HIBOR「五連跌」創近3年低 另外，隔夜HIBOR連跌第5日，再跌29個基點至0.09厘，是2022年7月以來新低，上周五以來僅四個交易日已急挫超過4.2厘。然而，反映銀行短期資金成本的3個月期HIBOR今日微升約1個基點至2.78厘。 港元拆息｜1個月HIBOR跌至2.09厘 H按供樓利率3.39厘兩年來首低於P按 【5月8日更新】港元匯價近期持續走強，帶動港元銀行同業拆息(HIBOR)持續回落。據香港銀行公會最新報價，與H按樓宇按揭掛鈎的1個月HIBOR單日跌約0.985厘，報約2.09厘，再創2022年9月以來逾兩年半低。連同昨日1個月單日跌近0.6厘，1個月HIBOR在短短兩日已累跌超過1.56厘，跌幅相當顯著。

反映銀行中期資金成本的3個月期拆息同步回落至2.77厘，而隔夜拆息更跌至0.39厘的低位。隨著1個月拆息回落，目前以大型銀行H按息率全期「Hibor＋1.3厘」計算，名義上H按按息約3.39厘，實質供樓利率較以最優惠利率P按封頂利率3.5厘(P﹕5.25厘減1.75厘)為低，此為近2年來首次出現低於封頂利率。 港元拆息｜1個月HIBOR單日跌至3.08厘 創17年來最大跌幅 【5月7日更新】港元匯價近期持續走強，迫使金管局本月四度入市沽出港元，累計規模達1,300億，帶動港元銀行同業拆息(HIBOR)全線向下，其中短期拆息跌幅最為明顯。根據香港銀行公會最新報價，與樓按相關的一個月期拆息在5月7日急跌近60個基點，報3.08厘，不僅創下2008年金融海嘯以來最大單日跌幅，更跌至約兩年低位。