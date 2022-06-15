港匯弱再走資 銀行搶定存 H按衝兩厘 年內料觸封頂

議息前夕

美國聯儲局周四凌晨公布議息結果，料再大手加息，加上半年結在即，本地資金情況緊張！港匯再觸7.85的弱方兌換保證，觸發金管局昨再出手承接港元沽盤，同時銀行接連上調定期存款息「搶錢」，而港元銀行同業拆息(HIBOR)亦連日衝上，當中掛鈎H按息的1個月拆息連升6個交易日，至0.3823厘，創19個半月新高。分析相信，聯儲局本周再大手加息後，1個月拆息料將逐步升至0.7厘水平，意味H按息將邁向兩厘，而下半年更有機會觸及2.5厘的封頂息率。

美國3月啟動加息周期，美匯指數及美債息持續強勢，港美息差拉闊，港元近日多次觸及7.85弱方兌換保證，美國上周公布通脹達8.6%，再見約40年高位，市場預期聯儲局本周議息，或大幅加息0.75厘。即使聯儲局只加息半厘，料1個月港美息差亦再拉闊至90點子，已有套息交易誘因。

金管局6次接錢 共涉近220億

截至本港時間昨晚9時，美匯指數現報104.97，跌0.1%，港元兌一美元手維持在弱方水平，報7.8502。金管局昨在亞洲交易時段後承接43.96億港元沽盤，香港銀行體系總結餘將於本周四跌至3,155.93億元。金管局今年5月中以來已第六次入市，計及今次合共走資逾219.8億元，而2020年全年則合共吸資3,835.09億元。

港元轉弱的同時，拆息亦抽高。根據香港銀行公會港元利息結算利率顯示，1個月拆息連升6日、累漲0.01914厘，至0.3823厘，為2020年10月30日後最高。1年拆息亦見2.6724厘，升穿2.6厘，累計年初至今，1個月拆息已累升逾0.23厘；1年拆息更飆逾2.2厘；隔夜息亦累升逾0.076厘，至0.13149厘。

每百萬按揭 月供多111元

中原按揭董事總經理王美鳳指，現時銀行體系結餘仍達3,200億元，較對上一次加息周期更為充裕，故此拆息升速已相對較溫和，1個月拆息今年加幅0.23厘，即每100萬元按揭額之每月供款增加約111元(30年還款期計)。不過她又指，港美息差將進一步加快拉闊，加上美國本月同步開展縮表，下半年港元拆息跟隨美息上升步伐將加快，現時本港H按為主流之按息約為1.68厘，預期本月美國加息後，1個月港元拆息將逐步升至0.6厘至0.7厘水平，屆時市場按息將邁向2厘水平。

市場目前預期美國於7月會再加息，王美鳳指其後落實加息之幅度則視乎經濟及通脹走勢，惟預料下半年H按息有機會觸及封頂息率，亦不排除港最優惠利率(P)有機會上升，但估計本港按息即使上升，年內仍較大機會處於兩厘幾水平。

大新銀行(2356)高級經濟師溫嘉煒則估計，聯儲局本周會維持加息50基點，但可能會預告考慮在未來一兩次會議加息50基點以上，讓市場有足夠時間消化未來更大幅度的潛在加息幅度。由於港元拆息上升速度仍較美元拆息升勢為慢，他預期本港銀行較大機會暫時維持P不變。

