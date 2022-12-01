港匯轉強突破7.8 短期料在現水平徘徊

臨近年尾，市場對港元需求大增，刺激港匯昨一度攀抵7.7982，是自2月11日錄得7.7941後最強，也是9個月以來首次突破7.8。港元最新報7.8016元。

港匯維持近日相對強勢表現，昨天下午約5時半一度升越7.8關，高見7.7982，突破聯繫匯率7.75至7.85強弱方兌換保證的中間水平。港匯走勢除了因為傳統年尾對港元需求增加，以及港股活躍增加港元求多，仍因為港元拆息持續上升加重拆借港元成本，套息活動利潤降低，不少投資者將沽港元買美元的套利交易加快平倉。

拆息上升套息利錢薄

有分析認為，港匯未必能夠持續走強，短期內繼續在7.8左右徘徊，但年底過後，季節需求減少，港元流動性改善，加上聯儲局仍會繼續加息，或會港美息差重新倒掛，令港匯再跌向弱方兌換保證7.85。

港元銀行同業拆息（HIBOR）昨天全線上揚，已全數高於美元拆息（LIBOR）。與樓按相關的1個月拆息連漲13日，報4.43833厘，較周二升0.05375厘，再創逾14年新高，較美元1個月拆息高0.62厘；隔夜拆息升穿4厘，報4.35179厘，亦較LIBOR高0.23厘；中長息方面，3個月港元拆息攀抵5.3075厘；1年期拆息上揚至5.67577厘。