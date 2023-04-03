港區國安法｜香港美國商會：62%會員稱對公司在港運作無負面影響

香港美國商會日前發布 調查 ，結果顯示，有逾70%受訪會員對香港目前的法治有信心；有超過50%受訪會員對香港過去一年的法治情況信心轉差；另有62%會員稱《港區國安法》對公司在港運作無負面影響。調查在2023年1月16日至2月26日進行，1,300名香港美國商會會員中約10%會員回覆。

73%受訪會員對香港目前的法治有信心

調查顯示，有73%受訪會員對香港目前的法治有信心，非常有信心和有信心佔29%，一般有信心44%，沒信心和完全沒信心佔27%。

有54%受訪會員對香港過去一年的法治情況信心轉差，其中信心有些轉差佔35%，信心明顯轉差為19%，信心明顯轉好和有些轉好佔8%，覺得信心指數無改變則有37%。

62%會員稱國安法對公司運作無負面影響

此外，調查結果指約62%受訪會員稱，《港區國安法》對公司在港運作無負面影響，38%則稱有負面影響。

而認為有影響的受訪會員中，68%稱屬間接影響，23%則說有直接影響，例如是香港職員離港、以及改變總部設置等。29%的受訪會員表示，美國制裁部份香港官員影響他們公司在港運作。