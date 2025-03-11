港國際學校據報引入普通話教學　冀吸內地富有學生報讀

《彭博》報道指，位於淺水灣、在1966年創立的香港國際學校(Hong Kong International School)，今年將在各科引入普通話教學，其他國際學校例如思貝禮國際學校(Shrewsbury School)和香港加拿大國際學校(Canadian International School)，也開始引進普通話課程，原因是普通話在香港日益重要，而且希望吸引富裕的內地移民學生報讀。

香港國際學校創立於1966年，當時大批美國家庭湧入，學校的教職員和600多名學生中約80%來自美國，只有70名中國學生。目前，學校的學生人數已增至五倍，但來自美國的學生比例降至40%。這所美式學校將首次提供跨科目的普通話教學，學生可從4歲開始學習，而之前普通話僅作為語言科目教授。

報道引述香港國際學校中國研究及世界語言主任Kevin Chang表示，引入普通話教學的最大挑戰在於如何忠於自己的身份。他指出，作為香港和中國的一部分，學校希望計劃能帶來更多中國元素。

普通話日益成為重要技能

報道分析指，國際學校比數十年前更廣泛採用普通話有幾個原因，包括中國迅速崛起為世界第二大經濟體，普通話是世界上最廣泛使用的語言之一，以及對於學校來說，吸納中國內地富有家庭子女入讀，在經濟上是明智的做法。一些外籍家庭正在接受這種轉變，他們認為普通話日益成為重要技能，可以改善工作前景和人際網絡。有教育顧問指，轉變正在發生，相信其他學校都會跟隨。