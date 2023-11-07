港大經管學院與聯合國貿發會議共同探討環球經濟發展挑戰與機遇

港大經管學院今天舉辦香港大學創立方Impact系列，邀請來自聯合國貿易和發展會議全球化及發展戰略分會主任理查德科祖爾懷特(Richard Kozul-Wright)擔任專題演講嘉賓，深入剖析聯合國《2023貿易和發展報告》，並探討環球經濟局勢發展的挑戰和機遇。是次講座由香港大學創立方、聯合國貿易和發展會議、亞洲環球研究所及港大經管學院中國經濟研究所合辦，吸引一眾商界領袖、傑出學者、校友和學生出席。

環球經濟復甦之路面對重重挑戰

港大經管學院副院長(對外事務)及亞洲環球研究所總監鄧希煒教授，在過去十多年，世界各地尤其是亞洲地區，都只關注商機何在。但如今地緣政治已經取而代之成為環球市場重要議題。中東和歐洲局勢發展對日常生活、經濟以至其他方面，無容置疑產生重大影響。經過3年新冠疫情，環球經濟復甦之路面對重重挑戰，進展緩慢。供應鏈重組及主要國家之間的地緣衝突持續，均導致貿易變得更區域化。因此，必須尋求維持全球化進程的方法，使發展中國家能夠急起直追，縮小貧富差距。