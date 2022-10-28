港府傳會允許本地散戶買賣加密貨幣

港府早前預告，將於下星期舉行的香港金融科技周上公布虛擬資產政策宣言。《彭博社》引述消息人士報道，香港計劃在新推出的加密貨幣交易平台強制發牌制度上，容許有關平台向散戶提供交易服務；目前本港只允許專業投資者、即擁有至少100萬美元流動性資產的人士進行加密貨幣交易。政府將就相關細節進行公眾諮詢，料最快明年3月實施。

報道指出，監管機構擬容許較大型的代幣在本港的虛擬資產交易所上市，但不會明確認可某種特定貨幣，例如比特幣（Bitcoin）或以太幣（Ether）等，相關細節和時間表仍未敲定，料會先進行公眾諮詢。此外，新制亦會為在港上市的加密貨幣設下一定條件，例如市值、流動性等，以及需要屬第三方加密貨幣指數的成員。

行政長官李家超早前在《施政報告》表示，建議引入加密服務提供者有關的法定發牌制度，以確保監管與國際監管建議符合香港當地情況，並將推動香港成為國際虛擬資產中心。

政策傳公眾諮詢後最快明年3月實施

另一邊廂，澳門立法會大會一般性通過《貨幣設立及發行的法律制度》法案，包括建議澳門的法定貨幣種類除紙幣及硬幣外，新增「數字形式貨幣」。經濟財政司司長李偉農表示，立法引入「數字貨幣」是因預見將來有此發展的需求，但暫時未有推出時間表，不過數字貨幣是指央行貨幣，並非加密貨幣。