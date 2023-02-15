港府公布香港投資管理有限公司董事會成員名單 馮國經劉遵義有份

政府公布，香港投資管理有限公司的董事會成員，董事會由財政司長陳茂波擔任主席，其他成員包括相關的政府官員和社會及商界領袖，包括馮國經、劉遵義、林振宇及唐家成等。而非官方成員的任期為兩年。

香港投資管理董事會主要為公司制訂投資策略和投資準則，並就投資項目作出決策，以及確保公司具高水平的企業管治。

行政長官於2022年的《施政報告》中，提出成立香港投資管理有限公司，更好利用財政儲備以促進香港經濟和產業發展。將管理在「未來基金」下設立的「香港增長組合」、「大灣區投資基金」、「策略性創科基金」，以及新成立的「共同投資基金」。在營運初期，香港金管局會向其提供投資、後勤和營運方面的支援，亦會隨業務發展逐步建立其管理團隊。