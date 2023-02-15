港府公布香港投資管理有限公司董事會成員名單 馮國經劉遵義有份

政府公布，香港投資管理有限公司的董事會成員，董事會由財政司長陳茂波擔任主席，其他成員包括相關的政府官員和社會及商界領袖，包括馮國經、劉遵義、林振宇及唐家成等。而非官方成員的任期為兩年。
香港投資管理董事會主要為公司制訂投資策略和投資準則，並就投資項目作出決策，以及確保公司具高水平的企業管治。
行政長官於2022年的《施政報告》中，提出成立香港投資管理有限公司，更好利用財政儲備以促進香港經濟和產業發展。將管理在「未來基金」下設立的「香港增長組合」、「大灣區投資基金」、「策略性創科基金」，以及新成立的「共同投資基金」。在營運初期，香港金管局會向其提供投資、後勤和營運方面的支援，亦會隨業務發展逐步建立其管理團隊。
陳茂波：增強招商引資能力 創造發展機會
陳茂波指，「香港投資管理有限公司將本著提高本港競爭力、引領和支持香港策略性產業蓬勃發展的方針，增強招商引資能力，提升本港產業結構和增強經濟發展動能，為市民創造更多優質的事業發展機會，並促進香港與大灣區兄弟城市的產業合作和發展。董事會包括多名在其各自領域經驗豐富的非官方成員，相信他們能為公司的發展以及推進香港經濟向更高質量發展作出積極貢獻。」
董事會主席
- 財政司長陳茂波
董事
- 財政司副司長黃偉綸
- 財經事務及庫務局長許正宇
- 創新科技及工業局長孫東
- 商務及經濟發展局長
- 金管局總裁丘應樺
- 金管局副總裁阮國恒、李達志、陳維民
- 香港投資管理有限公司總裁
- 馮國經
- 劉遵義
- 林振宇
- 唐家成