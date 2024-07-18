港府發250億元等值綠債 涉人幣美元歐元 超購3.8倍

港府今日宣布，在政府可持續債券計劃(前稱政府綠色債券計劃)下成功發售約250億元等值的人民幣、美元及歐元綠色債券。在本周二舉行網上路演後，這批綠色債券在昨日定價。是次發行吸引了不同類別的環球投資者參與，認購金額超過1,200億元等值，即超購3.8倍。其中，20及30年期人民幣綠色債券為港府首次發行，30年期的債券也是政府至今發行最長年期的人民幣債券。
首次發行20及30年期人幣綠債
各項綠債的收益如下，20億人民幣的2年期債券為2.6厘；20億人民幣的5年期債券為2.7厘；20億人民幣的10年期債券為2.8厘；20億人民幣的20年期債券為3.05厘；20億人民幣的30年期債券為3.15厘；10億美元的3年期債券為4.336厘；及7.5億歐元的7年期債券為3.379厘。投資者分布方面，人民幣綠債71%為銀行，13%為中央銀行、主權基金及國際組織，16%為基金經理、私人銀行、保險公司及其他；美元綠債57%為銀行，22%為中央銀行、主權基金及國際組織，21%為基金經理、私人銀行、保險公司及其他；歐元綠債中48%為銀行，14%為中央銀行、主權基金及國際組織，38%為基金經理、私人銀行、保險公司及其他。
財政司司長陳茂波表示，發行政府綠債是推動香港低碳轉型、鞏固香港綠色及可持續金融中心發展的重要舉措。環球機構投資者對認購這批綠債反應熱烈，再次肯定我們在這方面的努力。是次特區政府首次發行的20及30年期人民幣債券，有助延長離岸人民幣收益率曲線，進一步豐富離岸人民幣投資產品的選擇，助力人民幣國際化的穩慎有序推進。
下周交收 港交所倫交所上市
這批綠色債券是香港特區政府透過於2021年初專為發行綠色債券而設的全球中期票據發行計劃發行，預計在2024年7月24日交收，並於港交所(388)和倫敦證券交易所上市。這批綠色債券獲標普全球AA+以及惠譽AA-評級。