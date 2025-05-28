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財經
2025-05-28 12:06:00

港府：3間評級機構予「穩定」展望　反映具穩定前行韌性

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港府：3間評級機構予「穩定」展望　反映具穩定前行韌性

港府：3間評級機構予「穩定」展望　反映具穩定前行韌性

政府發言人表示，注意到標普維持香港「AA+」的信貸評級和「穩定」的評級展望，穆迪在維持香港「Aa3」信貸評級的同時，將評級展望由「負面」調升為「穩定」。最近三家評級機構包括惠譽、標普及穆迪，分別確認香港的評級，並一致給予香港「穩定」的評級展望，反映香港在全球經濟和金融不確定性增加之際，具備穩定前行的韌性。

香港經濟在今年首季穩健增長

發言人說，最近的數據充分顯示，香港的金融體系保持穩健，銀行存款持續增長、資本市場表現活躍、新股市場暢旺，都反映環球投資者對香港的信心。香港經濟在今年首季穩健增長，儘管關稅戰持續影響全球經濟，但隨著國際貿易摩擦近期稍為緩和，外圍環境的不利因素和不確定性會略為減輕。

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內地持續推進高水平對外開放，經濟穩中有進，亦有充足的政策空間和政策工具應對和化解各種風險挑戰；加上在科技創新、綠色轉型和數字經濟等方面不斷有所突破，並加速發展，是香港經濟發展的強大後盾。

展望未來，特區政府有信心在應對外部挑戰的同時，把握新形勢下的發展機遇，並會繼續致力用好香港在「一國兩制」下的制度優勢，鞏固和提升香港作為國際金融、航運和貿易中心的地位，同時大力推進國際創科中心的建設，推動經濟與社會的高質量和可持續發展。

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原文刊登於 香港電台

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