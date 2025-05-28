港府：3間評級機構予「穩定」展望　反映具穩定前行韌性

政府發言人表示，注意到標普維持香港「AA+」的信貸評級和「穩定」的評級展望，穆迪在維持香港「Aa3」信貸評級的同時，將評級展望由「負面」調升為「穩定」。最近三家評級機構包括惠譽、標普及穆迪，分別確認香港的評級，並一致給予香港「穩定」的評級展望，反映香港在全球經濟和金融不確定性增加之際，具備穩定前行的韌性。

香港經濟在今年首季穩健增長

發言人說，最近的數據充分顯示，香港的金融體系保持穩健，銀行存款持續增長、資本市場表現活躍、新股市場暢旺，都反映環球投資者對香港的信心。香港經濟在今年首季穩健增長，儘管關稅戰持續影響全球經濟，但隨著國際貿易摩擦近期稍為緩和，外圍環境的不利因素和不確定性會略為減輕。