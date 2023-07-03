港府7800萬股港交所持股疑美資花旗轉倉中資工行　金管局：不評論細節

近日市場錄得一宗大額股份轉倉。據了解，香港政府疑將旗下約7,800萬股的港交所（388）持股，由美資行花旗，轉倉至中資國企大行工商銀行（工行），為2007年有紀錄以來，錄得的首次轉倉。
港府港交所持股6月中旬美資轉倉中資
據港交所中央結算系統持股紀錄數據顯示，6月15日，花旗銀行原持有超過1.64億股港交所股份，佔港交所已發行股份約12.96%；而工行僅有102.38萬股，佔0.08%。
其後於6月16日，花旗持倉的港交所股份，已降至8,589萬股，減少約7,800萬股，只佔已發行股份的6.77%；而工行持股則增至7,919萬股，增加7,800萬股，已發行股份佔比亦上升至6.24%。
直至6月29日，有近2,536萬股的港交所，亦從工行轉至同系的工銀亞洲證券。
港府轉倉數據：
港府持有港交所股份與轉倉股份相若
據港交所2022年年報顯示，根據香港金融管理局於2018年6月4日向港交所發出的通知，港府持有約7,484萬股港交所，若計及以股代息，數量與今次轉倉股份相若。以港交所上周五（6月30日）收市價302.2元計算，港府港交所股數市值或高達230億港元。
金管局：不評論細節
香港政府現持有的港交所股份，均記於外滙基金內，負責管理的金管局發言人，回應傳媒查詢時指，不評論外滙基金的具體投資細節。
現時香港政府是港交所唯一持股逾5%的主要股東，根據《證券及期貨條例》第61條，任何人除非得到證監會在諮詢財政司司長後給予的書面核准，否則不得成為港交所次要控制人，所謂所次要控制人即是可在AGM可行使5%或以上投票權的人士，而代客持有港交所股份的券商也須申請成為次要控制人，才可託管5%或以上港交所。