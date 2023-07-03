港府7800萬股港交所持股疑美資花旗轉倉中資工行　金管局：不評論細節

近日市場錄得一宗大額股份轉倉。據了解，香港政府疑將旗下約7,800萬股的港交所（388）持股，由美資行花旗，轉倉至中資國企大行工商銀行（工行），為2007年有紀錄以來，錄得的首次轉倉。

港府港交所持股6月中旬美資轉倉中資 據港交所中央結算系統持股紀錄數據顯示，6月15日，花旗銀行原持有超過1.64億股港交所股份，佔港交所已發行股份約12.96%；而工行僅有102.38萬股，佔0.08%。 其後於6月16日，花旗持倉的港交所股份，已降至8,589萬股，減少約7,800萬股，只佔已發行股份的6.77%；而工行持股則增至7,919萬股，增加7,800萬股，已發行股份佔比亦上升至6.24%。 直至6月29日，有近2,536萬股的港交所，亦從工行轉至同系的工銀亞洲證券。 港府轉倉數據：