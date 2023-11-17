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財經
2023-11-17 12:03:00

港息或在高位維持　余偉文：「減辣」對樓市影響仍待觀察

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港息或在高位維持，余偉文指，「減辣」對樓市影響仍待觀察。(資料圖片)

金管局總裁余偉文周五（17日）早上出席立法會財經事務委員會特別會議，他表示美息或保持高位一段時間，意味港息仍在高位維持，他提醒市民進行借貸活動需留意利率風險，而對於《施政報告》的「減辣」措施，他卻指對樓市的影響仍有待觀察。

「減辣」對樓市影響仍待觀察

余偉文到立法會財經事務委員會特別會議上稱，自《施政報告》推出「減辣」措施後，市場買賣或睇樓量似乎錄得微升，但實際對市場影響要時間觀察，他形容，樓市氣氛持續偏軟，多項數據顯示樓價似乎進一步輕微下跌。

有議員關注本港負資產情況，余偉文指負資產是一個數字結果，特別是在按保計劃下借盡九成按揭的買家，當樓市跌逾10%，數字上已跌入負資產。他強調，按保計劃下的買家還款能力高，有關壞賬率只有0.02%，只要貸款人一直還錢，即使跌入負資產，銀行不會追收貸款，重申現時未見有銀行在貸款人正常還錢下，因樓宇價格改變或者負資產而追收貸款。

余偉文指香港沒資金外流情況

而經歷美國多次加息，即使整體通脹回落仍高過目標水平，余偉文相信，全球高息環境可能持續一段時間，意味港息仍處高位。他提醒市民進行借貸活動時要留意利率風險。

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此外，余偉文指港滙市場一直保持平穩，目前本港銀行首9個月總存款升2.3%，港元存款亦升1.6%，強調香港沒有資金外流情況。

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