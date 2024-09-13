港投公司將公布新資本投資者入境計劃下　管理部分資本安排

港投公司預告，將會管理部分，新資本投資者入境計劃下的資本會透過與創投基金合作，以引導基金形式進行，亦會為初創企業籌辦外訪團，最初以東南亞、中東地區為主。

港投公司舉辦首屆香港初創投資和發展高峰論壇，行政總裁陳家齊指，明年將繼續推進聯動創科、創業及創投生態圈的工作。包括引領企業「出海」，為初創企業籌辦外訪團，初步計劃先去東南亞或中東地區。亦會加強資本的引導力量，包括稍後公布一項涉及新資本投資者入境計劃的措施。

港投公司行政總裁陳家齊表示，今天的高峰論壇只是一個開始。期待繼續與大家攜手，以香港未來發展的目標出發，發掘並支持創新能力強的團隊、發展潛力大的企業和具獨特競爭優勢的技術，培育和助力初創企業在香港成立和成長。

陳茂波：引進辦吸引逾100創科企業來港

財政司司長陳茂波亦有出席，他指，政府近年大力推動創科發展，策略就是積極吸引重點企業和人才落戶。陳茂波說，引進重點企業辦公室成立到現在，吸引超過100間創科企業落戶或擴充在香港的業務，投資逾500億元，創造逾1.5萬個就業崗位。他認為，企業選擇落戶香港因本港連接東西的橋樑角色，有助它們發展内地、亞洲以至國際業務。