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財經
2024-01-31 13:12:00

港投公司成立1年「零回報」？　許正宇：項目進展成熟後會適時公布

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港投公司成立1年「零回報」？　許正宇：項目進展成熟後會適時公布

2022年《施政報告》中，行政長官提出成立「香港投資管理有限公司」，以把未來基金下設立的部分基金統一收納管理，過去一年，該港投公司成立董事會及委任行政總裁。立法會議員葉劉淑儀向財經事務及庫務局局長許正宇提質詢，許正宇書面答覆指，港投公司正加大力度推進工作，預計上半年會落實若干投資項目，並指項目進展成熟後會適時公布。

機管局債券｜申請資格、入場門檻、發行金額、年期、派息時間、年息懶人包（am730製圖） 機管局債券｜申請資格、入場門檻、發行金額、年期、派息時間、年息懶人包（am730製圖） 機管局債券｜申請資格、入場門檻、發行金額、年期、派息時間、年息懶人包（am730製圖） 機管局債券｜申請資格、入場門檻、發行金額、年期、派息時間、年息懶人包（am730製圖） 機管局債券｜申請資格、入場門檻、發行金額、年期、派息時間、年息懶人包（am730製圖） 機管局債券｜申請資格、入場門檻、發行金額、年期、派息時間、年息懶人包（am730製圖） 機管局債券｜申請資格、入場門檻、發行金額、年期、派息時間、年息懶人包（am730製圖） 機管局債券｜申請資格、入場門檻、發行金額、年期、派息時間、年息懶人包（am730製圖）

許正宇：項目進展成熟後會適時公布

許正宇表示，港投公司正加大力度推進工作，預計2024上半年，會落實若干投資項目，涵蓋「香港增長組合」、「大灣區投資基金」、「策略性創科基金」，以及「共同投資基金」，並會適時作出公布。

他說，港投公司現正就潛在項目和夥伴進行深入的盡職審查工作，由於涉及市場敏感資料，待日後項目進展成熟後才會作出適當的披露。

促進與大灣區城市產業合作和發展

對於港投公司的評估投資項目，許正宇指，除考慮爭取合理的長遠整體財務回報外，也着重聚焦發揮資本的引導力量，故適宜以長線和多層面去衡量港投公司的績效，包括其增強香港招商引資的能力、提升產業結構、增強經濟發展動能、為市民創造更多優質的事業發展機會，以及促進香港與粵港澳大灣區城市的產業合作和發展等角度。

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許正宇重申，董事會會持續為港投公司就有關事宜作出指導。將考慮港投公司投資運作的實際需要，以及個別項目的發展是否成熟等因素，為公司制訂合適的披露安排。

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