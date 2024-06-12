港投公司｜與思謀集團簽戰略合作協議　陳家齊：思謀率先考慮在港上市

陳家齊表示，今次兩者簽訂戰略合作協議，可憑藉思謀領先科技和對產業的深度認識，加上內地有龐大數據和應用場景，正好幫助香港發展人工智能領域，也助加速本港人工智能推動新型工業化，以及高精密製造的應用發展。

港投公司周三（12日）與思謀集團簽定戰略合作協議，兩公司將聚焦人工智能製造大模型（AI）在大灣區更廣泛落地，並透過投資驅動香港創科生態圈。港投公司行政總裁陳家齊表示，思謀已在港設立人工智能研究院，會在港培育人才，將率先考慮在港上市。

她稱，港投公司的支持、網絡、影響力和發揮的群聚效應，將會助力思謀集團的進一步發展，未來港投公司將繼續瞄準核心環節，與更多不同範疇的企業建立深度合作關係；至於7月份將會有涉及生物科技的活動、8月則有新能源科技活動，但她重申因投資涉及市場敏感性資料故不會就每項目詳細公布。

同場亦有行政長官李家超以視像形式致辭，他表示，今次是港投公司簽署第一份戰略合作協議，具里程碑意義，今次的合作涵蓋人工智能上下游產業鏈、人才培養、提升香港算力水平，將推進大模型創新，在大灣區更廣泛應用，更將創立香港首個人工智能研究院，意義重大。

李家超指，港投公司的工作，以投資驅動創科生態發展，並已鎖定投資主題，以及有關領域的優質目標企業，有本地、亦有來自內地和海外的，正進入深度磋商階段，未來將有更多好消息公布。他又稱，對港投公司寄予厚望，期望公司掌握前瞻策略，推動目標產業發展，推動業界擴闊業務網絡，推動新質生產力發展，為香港的創科生態圈，注入更多創造力和活力，以投資助力高質量發展。

今次與港投公司成立戰略合作關係的思謀科技，是香港十大獨角獸公司之一，為一間標準軟硬一體化產品及解決方案供應商，目前公司服務全球近300家行業頭部企業，在香港、深圳、上海、北京、新加坡和日本東京等多地設有前沿技術研發與商務中心。