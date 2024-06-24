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財經
2024-06-24 13:40:00

港投公司｜與百度李彥宏旗下百圖生科簽戰略合作　承諾優先赴港IPO(更新)

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港投公司｜將夥百度李彥宏旗下百圖生科簽戰略合作

港投公司｜將夥百度李彥宏旗下百圖生科簽戰略合作

香港投資管理有限公司自首次出手思謀集團簽戰略合作協議後，周一（24日）亦與內地生命科學人工智能（AI）大模型公司百圖生科（BioMap）簽署戰略合作協議，是港投公司公布的第二間戰略合作夥伴。

會上，港投公司行政總裁陳家齊致詞時表示，百圖生科是生命科學領域中運用人工智能大型語言模型的先驅，與百圖生科的合作旅程，將會成為港投公司投資和戰略合作的一個範例，稱之為「從零到一，從一到無限」。

陳家齊又指，相信兩者合作，將有利百圖生科於人工智能大型語言模型的發展及應用，尤其是在香港的醫藥及健康領域，亦將降低香港創新的門檻。

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百圖生科聯合創始人劉維表示，目前公司正討論IPO計劃，但他未披露具體的上市時間表，但他表示，一定會優先選擇香港上市IPO。

【6月24日更新】

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百圖生科為引進辦落戶香港第二批重點企業

據引進辦資料顯示，百圖生科也是政府引進辦簽約落戶香港的第二批重點企業夥伴之一，早已計劃於本港設立首個國際生物計算創新中心。

早在3月時，劉維曾表示會將香港作為公司未來數年發展的「橋頭堡」，公司亦承諾在未來3年持續加大在港的投入，以及積極推動其中美合作夥伴來港。

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百圖生科為一間具生命科學AI大模型公司，計劃在香港設立全球首個生物計算創新中心（InnoHub），培育助推本地科創團隊、吸引全球科創團隊。公司由百度創辦人李彥宏和劉維於2020年創立，屆時李彥宏亦會出席。

而百圖生科首個落地的項目是「生物計算創新加速計劃」(BioMap BioX)，該計劃預計在未來5年支持超過50個的前沿生命科學早期研發項目，並會優先審核經由香港高等院校和合作夥伴推薦的項目。

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