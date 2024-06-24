港投公司｜與百度李彥宏旗下百圖生科簽戰略合作　承諾優先赴港IPO(更新)

香港投資管理有限公司自首次出手思謀集團簽戰略合作協議後，周一（24日）亦與內地生命科學人工智能（AI）大模型公司百圖生科（BioMap）簽署戰略合作協議，是港投公司公布的第二間戰略合作夥伴。

會上，港投公司行政總裁陳家齊致詞時表示，百圖生科是生命科學領域中運用人工智能大型語言模型的先驅，與百圖生科的合作旅程，將會成為港投公司投資和戰略合作的一個範例，稱之為「從零到一，從一到無限」。

陳家齊又指，相信兩者合作，將有利百圖生科於人工智能大型語言模型的發展及應用，尤其是在香港的醫藥及健康領域，亦將降低香港創新的門檻。