港新股集資全球排第四！安永料明年1200億 有望重返三甲

安永指，今年全年香港料有約70隻新股上市，集資額不超過千億元。圖左起為安永香港資本市場服務發言人賴耘峰、蔡偉榮、安永香港科技、媒體與電訊行業審計服務主管陳日輝。

在美的集團(300)及順豐控股(6936)趕及下半年上市助力下，安永大中華區今日發布的《中國內地和香港IPO市場》報告指，截至11月底止，香港今年新股集資額834億元，按年增80%，全球排名第四，按年上升兩位；以宗數計則有64宗，少6%，全球排名第五，上升4位。安永亞太區上市服務主管蔡偉榮預計，明年香港集資額或進一步升至1,200億元，有望重返全球三甲。

印度全球第一 集資額180億美元

至於今年的最高新股集資額市場為印度，暫錄180億美元，第二及第三分別為納斯達克證券交易所及紐約交易所，分別錄165億美元及156億美元。至於上交所由第一跌落第七，集資44億美元；深交所由第二跌至第八，集資36.5億美元。以交易宗數計，印度續排第一錄314宗，上交所及深交所分別排第11及第八。