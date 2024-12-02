港新股集資全球排第四！安永料明年1200億 有望重返三甲

在美的集團(300)及順豐控股(6936)趕及下半年上市助力下，安永大中華區今日發布的《中國內地和香港IPO市場》報告指，截至11月底止，香港今年新股集資額834億元，按年增80%，全球排名第四，按年上升兩位；以宗數計則有64宗，少6%，全球排名第五，上升4位。安永亞太區上市服務主管蔡偉榮預計，明年香港集資額或進一步升至1,200億元，有望重返全球三甲。
印度全球第一 集資額180億美元
至於今年的最高新股集資額市場為印度，暫錄180億美元，第二及第三分別為納斯達克證券交易所及紐約交易所，分別錄165億美元及156億美元。至於上交所由第一跌落第七，集資44億美元；深交所由第二跌至第八，集資36.5億美元。以交易宗數計，印度續排第一錄314宗，上交所及深交所分別排第11及第八。
明年首兩季未樂觀 料下半年轉旺
安永指，今年全年香港料有約70隻新股上市，集資額不超過千億元。蔡偉榮認為，明年美國特朗普上任美國總統，為市場一個轉折年，惟在兩地監管機構優化上市程序下，估計仍有大企業來港上市；他並預料，明年逾百億集資額的巨無霸不少，或只有1至2宗，50億元集資額新股約5宗，並主要集中在下半年，目前看明年首兩季新股情況仍「麻麻哋」。
四成新股首日破發 平均回報8%
至於新股首日表現，安永指今年13%以招股價上限定價，四成新股首日跌穿招股價，首日回報超過50%的新股則有10%，去年僅4%。整體而言，新股首日平均回報8%，高於去年3%。至於平均集資額，蔡偉榮估計仍未見底，主要由於以往中港上市新股普遍有溢價，惟在風險因素上升下，仍在「捱打狀態」，定價仍有折讓。
A股集資量及宗數均創10年新低
內地方面，今年11月底止共有95隻新股上市，集資618億元人民幣，分別下降70%及83%，兩者均創2014年來新低。安永預計全年近百億企業上市，集資近700億元人民幣。不過蔡偉榮指，在9月股票市場回升後，新上市企業等新股的發行指標迎來改善訊號，料明年新股審批會常規化，或每周一至兩隻。