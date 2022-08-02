港燈中期盈利升1.6%　派息15.94仙

港燈（2638）公布，截至6月底止中期業績，股份合訂單位持有人應佔溢利8.9億元，按年上升1.59%，每股盈利10.12仙，每單位中期分派維持15.94仙，與去年同期相同。

期內收入48.9億元，按年下跌6.8%。港燈表示，今年上半年售電量顯著下跌，主要原因包括香港全面執行社交距離措施、5月份天氣較去年溫和，以及客戶愈發關注能源效益及節約能源等，售電量較去年同期減少6.8%。

燃料價格空前波動，加上燃料供應短缺，對港燈期內營運表現帶來嚴重影響。地緣政治緊張局勢持續，加上印尼在年初時禁止燃煤出口，將國際燃煤和天然氣價格推上歷史新高，為港燈的燃料成本帶來巨大壓力。港燈情況與全球大多數的電力公司一樣，因燃料價格飆升導致淨電費增加，6月份的淨電費已較今年1月份高出約15%。

6 月淨電費較 1 月高約 15%

主席霍建寧在業績報告中表示，經濟復甦的步伐仍有變數，加上利率攀升，在可見的將來仍然會構成挑戰，預計環球燃料價格在年內仍然持續波動，情況特別值得關注。集團將密切留意市場變化，確保可購買所需燃料，為香港提供穩定可靠的電力服務。

期內資本開支（不包括使用權資產但包括信託集團經合營公司興建的海上液化天然氣接收站的資本開支）為21.6億元，去年同期為18.1億元。