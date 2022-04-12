港獨角獸Prenetics與鄭志剛旗下SPAC合併獲批　料5月中上市

香港獨角獸、基因及診斷檢測公司Prenetics Group宣布，美國證券交易委員會(SEC)已對Prenetics與鄭志剛創辦、私人持有的特殊目的收購公司(SPAC)Artisan Acquisition(美：ARTAU)合併的登記聲明宣告生效。

Artisan將於今年5月9日安排召開特別股東大會，尋求股東批准與Prenetics的擬議業務合併。倘若是次業務合併獲Artisan股東及納斯達克批准，並滿足完成業務合併的其他條件後，合併後公司的證券將於5月中於納斯達克上市，股票代碼「PRE」。

此次業務合併估算Prenetics的企業價值為12.5億美元(約97.5億港元)，完成合併並上市後，Prenetics將成為首家在納斯達克上市的香港獨角獸。

Prenetics去年收入勝預期

Prenetics去年收入2.75億美元(約21.45億港元)，按年增長3.23倍，高過之前公布的2.05億美元(約15.99億港元)全年收入指引；全年經調整除息稅折舊攤銷前盈利為4,090萬美元(約3.19億港元)，按年增長5.36倍。

Prenetics將於今年上半年推出一系列新產品，包括ColoClear無創大腸癌FIT-DNA篩查測試，以及Circle Snapshot居家血液檢測、方便用戶的血樣採集和檢測結果傳遞系統。

Prenetics行政總裁兼聯合創始人楊聖武指，公司自成立以來的使命是把醫療保健行業去中心化，以惠及全球數以百萬計的病人，對業務未來的發展感到十分興奮，將在其後幾個季度繼續推出新產品，並在國際市場尋找收購目標及落實增長戰略。