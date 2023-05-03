港產即時通訊App「TALK+」加入ChatGPT功能　星之子陳易希：人工智能成潮流所趨

人工智能發展一日千里，更有人推測AI將取代許多工種。港產即時通訊軟件「TALK+」，近日加入原生人工智能聊天機械人「Talk+GPT」，成為全港首個加入人工智能聊天技術的即時通訊軟件。

星之子陳易希：人工智能成潮流所趨 科創公司 Bull.B Tech 創辦人、星之子陳易希先生於 2021 年開發的具加密貨幣錢 包功能的即時通訊軟件 TALK+，陳易希有感人工智能為世界發展大勢，他與團隊早已開始研究，將AI功能應用於不同的產品及服務上，現時軟件供用戶免費使用。 陳易希相信，人工智能在各行各業將大行其道，預計許多行業如零售界的客戶服務、教育等， 將來會善用AI輔助提升工作效率和競爭力。陳易希因此希望藉加入支援「Talk+GPT」功能，讓更多市民能免費體驗人工智能新科技。

人工智能的發展潛力無限 陳易希指，經過數個月開發，亦率先於 TALK+通訊軟件中新增 Talk+GPT，即在 Talk+通訊軟件可直接使用 GPT 功能。陳 易希說，該公司未來發展方向，會續發展及加強 AI 原素，包括將設計軟件機械人協助企業自動回答客戶問題、又或回答圖像的問題，甚至使用者能透過語音錄音，由機械人以語音回答相關問題等。 陳易希說，「科技一日千里，人工智能的發展潛力無限，縱使它最初未必完美， 但其特點是能夠不斷學習，不斷改善及進步，相信各行各業均會加入更多AI元素， 人工智能將成為非常有用的輔助工具。」 在通訊軟件加上 ChatGPT 功能的原因，陳易希稱是因為現時許多工作均透過 通訊程式進行討論，但市面上並未有結合人工智能的通訊軟件。陳易希認為，若如果在創作及討論過程中，同時有人工智能輔助參與群組討論，即時提供所需資訊，甚至幫忙總結發言，相信能更具創意及效率，能提升工作效果。