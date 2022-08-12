港產細價美股狂升惹美證交所關注

尚乘數科（AMTD Digital）和另一隻港產細價股智富融資（Magic Empire）股價爆升，在華爾街一舉成名，亦引起美國證交會（SEC）關注。彭博社報道，SEC主席Gary Gensler日前表示，任何波幅瘋狂的股票交易都可能被其監控機構關注，並透露當局正研究導致股票出現異常走勢的背後原因。

他拒絕評論尚乘數科及智富融資，只表示「任何大漲大跌的股票都可能被我們的市場監控人員關注。」。

尚乘數科於7月15日在美國掛牌後即被炒高，短短數周便從上市每股7.8美元炒高最多327倍，一度高見2,555.3美元，市值暴增至4,700億美元（3.7萬億港元），成為全球十大市值上市公司之一。另一美國掛牌的香港券商智富融資，在上周五（8月5日）掛牌，短短數日已從每股4美元的上市價抽升至249.94美元，漲幅達61倍。