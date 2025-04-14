港男賭期權慘蝕43萬　散戶炒股必學「血的教訓」｜財經百科

全球股市近日劇烈動盪，在美國新關稅政策的衝擊下，恒生指數單日暴跌逾3,000點，創下單日最大點數跌幅紀錄。這場突如其來的環球股災，令無數投資者和散戶措手不及。其中一位港男在討論區發文，公開其期權交易帳戶截圖，顯示累計虧損高達43.4萬港元，收益率為-99.94%，近乎全軍覆沒。

該名港男坦言，原本想透過股票期權短線獲利，卻因判斷錯誤而遭遇極端市況，結果一鋪清零，甚至背負債務。他慨嘆：「一夕輸掉幾年人工，還要還一筆大債，真後悔不懂珍惜自己辛苦賺來的錢，卻去賭期權，有沒有人可以喚醒我。」這篇貼文不僅引發網民共鳴，更揭示了投資市場，尤其是衍生工具的高風險本質。

期權(Options)作為常見的衍生工具，表面上看似提供靈活的投資策略，實則暗藏致命的槓桿風險。然而，這種槓桿工具常被包裝成「低風險、高回報」的投資捷徑，銷售員經常這樣說：「多放點本金，行情好能大賺，就算不漲也能穩收期權金！」

但現實是，一旦行情逆轉，投資者隨時可能全軍覆沒，面臨慘重損失，甚至驚覺自己原來一直在裸泳。除非投入大量資金以建立安全邊際，否則在獲利時僅能賺取微薄的收益，而在虧損時卻可能血本無歸。

「追數心態」如何讓人墜入深淵？

在當前經濟環境下，要積蓄43萬港元絕非易事，往往需要數年省吃儉用才能達成。然而，一個不慎的投資決定，可能在短短數日內將多年心血付諸東流。更值得警惕的是，若事主多年後再度存到43萬元，很可能因「追數」心態而重蹈覆轍，再次將全部資金押注於期權交易，陷入「輸錢搏翻本」的惡性循環。這種非理性行為往往導致虧損持續擴大，令人推向財務深淵。