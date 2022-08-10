港第三隻SPAC匯德下周一掛牌 陳德霖曾璟璇等共同發起

由金管局前總裁陳德霖、前特首曾蔭權胞妹曾璟璇及曾蔭權兒子曾慶淳擔任投資總裁的巨溢投資共同發起的SPAC下周一掛牌。（資料圖片）

由金管局前總裁陳德霖、前特首曾蔭權胞妹曾璟璇等人共同發起的特殊目的收購公司（SPAC）香港匯德收購（7841）已接受投資者認購，發行約1億股A類股份及5002.5萬份上市權證（4841），每股A類股份10元，入場費高達115萬元，集資約10億元，預計於下周一掛牌，成為本港第三隻掛牌買賣的SPAC。

匯德收購由陳德霖、曾璟璇、曾蔭權兒子曾慶淳擔任投資總裁的巨溢投資發起，上市後三者透過香港匯德有限公司共持有匯德收購20%股權。陳德霖、曾璟璇及巨溢分別持有香港匯德51%、32%及17%的股份。匯德收購擬專注於在可持續發展及企業管治方面具備競爭優勢且在大中華地區設有營運或預期設有營運的金融服務或科技公司。

以A類股份佔已發行股份總數的80%，以每手11.5萬股A類股份計算，每手匯德收購的初始價值為115萬元，上市權證每手5.75萬股，每兩股A類股份獲發一份上市權證；保薦人為海通國際。有傳匯德收購首日發售已獲足額認購。

港交所（388）今年1月推出SPAC上市機制，目前僅Aquila（7836）和Vision Deal（7827）兩隻SPAC成功掛牌，但成交量低迷，而且雙雙跌穿招股價，以昨日收市價計，分別低招股價9%及1.5%。