港股下試低位 恒地煤氣建行創3年低（更新）

港股再跌下試低位，比亞迪瀉逾5%。（資料圖片）

恒生指數開市153點後持續向下，中午前曾低見19,064點，跌破近3個月交易時段內錄得19,189點的低位，最新報19,219點，跌幅232點或1.2%。恒生科技指數最新跌2%，國企指數下跌1.4%。大市最新成交840億元。

多隻藍籌股創新低，其中恒基地產（012）最新報25.3元，跌1.6%；中華煤氣（003）跌0.7%，報7.46元；建設銀行（939）跌0.8%，報4.77元，都創下3年新低。港交所（388）最新報307.6元，跌2.2%，為1年低位。

受股神巴菲特（Warren Buffett）旗下巴郡（Bershire Hathaway）繼續減持所拖累，比亞迪最多跌近7%，最新報216元，下跌5.4%，是3個月低位。港交所披露權益顯示，巴郡於9月1日再以每股平均價262.7243元，減持比亞迪171.6萬股，套現逾4.5億元，持股由19.02%降至18.87%。巴郡於上月24日亦減持比亞迪133.1萬股。

美團（3690）創辦人王興旗下基金會，亦於上月30日及31日，分別以每股平均價185元及191元，合共減持美團1.3萬B類股，套現逾244萬元。美團今早跌1.3%，最新報173.9元。

中證監傳將外國公司納入滬深股通

上周五消息，中證監將推三項擴大兩地資本市場務實合作新舉措，包括把在港上市外國公司納入滬深股通，對本港上市外國企業巿見幫助，新秀麗Samsonite（1910）、普拉達Prada（1913）和歐舒丹L'OCCITANE（973）全部報跌，最新分別下跌1.7%、2.7%及1.6%。