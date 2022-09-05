港股下試低位 比亞迪再跌逾5%

港股再跌下試低位，比亞迪瀉逾5%。（資料圖片）

恒生指數開市153點後持續向下，跌破近3個月交易時段內錄得19.189點的低位，最新報19,180點，再跌271點或1.4%。恒生科技指數最新跌超過2%，國企指數下跌1.6%。大市早段成交262.8億元。

受股神巴菲特（Warren Buffett）旗下巴郡（Bershire Hathaway）繼續減持所拖累，比亞迪再跌逾5%，最新報216.8元。港交所披露權益顯示，巴郡於9月1日再以每股平均價262.7243元，減持比亞迪171.6萬股，套現逾4.5億元，持股由19.02%降至18.87%。巴郡於上月24日亦減持比亞迪133.1萬股。

美團（3690）創辦人王興旗下基金會，亦於上月30日及31日，分別以每股平均價185元及191元，合共減持美團1.3萬B類股，套現逾244萬元。美團今早跌1.8%，最新報173元。

中證監傳將外國公司納入滬深股通

上周五消息，中證監將推三項擴大兩地資本市場務實合作新舉措，包括把在港上市外國公司納入滬深股通，對本港上市外國企業巿見幫助，新秀麗Samsonite（1910）、普拉達Prada（1913）和歐舒丹L'OCCITANE（973）全部報跌，早段分別下跌3.1%、1.6%及0.8%。