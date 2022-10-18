港股乏力｜高盛：二十大政策難轉向 通關看明年中 料A股俏

中共二十大開幕提振A股惟港股仍乏力，惟大行普遍合奏唱好。高盛認為會議難見政策明顯轉向，內地重啟關口最快在明年中，但中資股估值吸引，亦維持A股跑贏預測。花旗則認為短線資金會從3方向避險，惟長遠看可從5板塊入手部署。
高盛發報告指，二十大開幕的報告中，提及「現代化」、「社會主義」、「軍事」、「安全」、「人民」等字眼出現頻率較5年前高；「增長」「依法治國」出現次數維持穩定；「經濟」、「市場」及「改革」等字眼則大幅減少。該行認為，二十大不會出現政策大改變，維持最快明年第二季通關的預測，並料會有序實施，當局「不搞大水漫灌」及領導人的長遠目標不大可能會改變，因此在新政策及消息出現前仍維持看好A股多於離岸中資股預測，主要看好前者受中美角力影響小，且有「國家隊」撐腰，並持續聚焦「共同富裕」及「小巨人」兩大投資主題，惟由於相關股票風險溢價已高，建議投資者以期權作部署。
中資股未來5年 料年增長10%
高盛又指， 目前MSCI中國及滬深300指數估值相當於預測市盈率(PE)的9.1倍及11倍，較10年平均低1.2個及0.6個點子，並分別有30%及23%成分股估值低於帳面值，意味倘二十大後政策變得清晰，風險溢價或會緩和。該行又指，國企股指數已由高位回落54%，估值為歷史平均下限，預測未來5年中資股年增長有10%。
花旗薦買中銀中移中石油
花旗亦發報告指，二十大強調建立社會主義現代化強國，料2035年將建成以地方消費為中心的社會主義現代社會，當中有6個與中資股相關的主要議題，長遠受惠板塊包括自動化、科技、電動車、新能源及消費，首選京東集團(9618)、比亞迪(1211)、李寧(2331)、蒙牛乳業(2319)、創科實業(669)。該行指短線看，在今明兩季美國加息及防疫封控措施下，預測本地銀行、內地電訊及石油股會成為避險天堂，給予中銀香港(2388)、中國移動(941)及中國石油(857)「買入」評級。
恒指兩連升 56億北水南下
港股昨低位反覆乏方向，恒生指數一度跌279點，尾市則倒升，報16,612點，揚25點或0.2%，連升兩日；國企股指數報5,633點，走高3點或0.1%；恒生科技指數報3,200點，失6點或0.2%。主板成交額958億元，大市沽空率則重越兩成，錄20.2%，北水明顯流入，滬深合共淨買額55.5億元。翰森製藥(3692)為表現最好藍籌，全日漲13.2%；表現最差為百度集團(9888)，全日挫5.3%，另外信義光能(968)亦瀉5.1%。
A股則衝高，上證綜合指數報3,084點，揚0.42%；深圳成分指數走高0.4%；創業板指數升不足1點。兩市合共成交額8,073億元人民幣。