港股乏力｜高盛：二十大政策難轉向 通關看明年中 料A股俏

中共二十大開幕提振A股惟港股仍乏力，惟大行普遍合奏唱好。高盛認為會議難見政策明顯轉向，內地重啟關口最快在明年中，但中資股估值吸引，亦維持A股跑贏預測。花旗則認為短線資金會從3方向避險，惟長遠看可從5板塊入手部署。

高盛發報告指，二十大開幕的報告中，提及「現代化」、「社會主義」、「軍事」、「安全」、「人民」等字眼出現頻率較5年前高；「增長」「依法治國」出現次數維持穩定；「經濟」、「市場」及「改革」等字眼則大幅減少。該行認為，二十大不會出現政策大改變，維持最快明年第二季通關的預測，並料會有序實施，當局「不搞大水漫灌」及領導人的長遠目標不大可能會改變，因此在新政策及消息出現前仍維持看好A股多於離岸中資股預測，主要看好前者受中美角力影響小，且有「國家隊」撐腰，並持續聚焦「共同富裕」及「小巨人」兩大投資主題，惟由於相關股票風險溢價已高，建議投資者以期權作部署。

