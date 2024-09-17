港股乾升53點 北水一閂閘 資金即縮半 成交7個月低

港股持續在萬七關樓上低波幅徘徊之際，主板成交額亦已連續5個交易日收縮，昨日起港股通因中秋節假期閂閘兩個交易日，主板成交額昨僅錄得約480億元，按日大減近一半，較上周一更累縮64%，跌至7個月最低。美團(3690)昨成升市功臣，另外本地地產股在減息憧憬下普遍造好。

恒生指數昨低開高走，高低波幅245點，收市報17,422點，升53點或0.3%，連升3個交易日，累漲314點或1.8%，並重越10天(昨處17,381點)及50天(昨處17,408點)移動平均線。國企股指數報6,090點，升18點或0.3%；恒生科技指數報3,497點，走高17點或0.5%。A股則昨今兩日休市。