港股乾升53點 北水一閂閘 資金即縮半 成交7個月低

港股持續在萬七關樓上低波幅徘徊之際，主板成交額亦已連續5個交易日收縮，昨日起港股通因中秋節假期閂閘兩個交易日，主板成交額昨僅錄得約480億元，按日大減近一半，較上周一更累縮64%，跌至7個月最低。美團(3690)昨成升市功臣，另外本地地產股在減息憧憬下普遍造好。
恒生指數昨低開高走，高低波幅245點，收市報17,422點，升53點或0.3%，連升3個交易日，累漲314點或1.8%，並重越10天(昨處17,381點)及50天(昨處17,408點)移動平均線。國企股指數報6,090點，升18點或0.3%；恒生科技指數報3,497點，走高17點或0.5%。A股則昨今兩日休市。
美團連升5日 領漲大市
已連漲3周的美團(3690)，本周開局持續強勢，昨收報126.5元，走高3.5元或2.8%，獨力貢獻大市近34點，並已連升5個交易日，累漲6.7%。另外，獲高盛唱好的快手(1024)亦大升4.6%，至39.9元，高盛引述快手管理層指中長期毛利率可升至逾60%，因而給予「買入」評級，目標價67元，即潛在升幅68%。
美減息半厘機會增 地產股揚
美國聯儲局本港時間周四凌晨公布議息結果，目前市場估計減息半厘的機率達61%，超越減息0.25厘的39%。本地地產股昨走高，以新世界發展(017)大升近半成，至6.75元最標青，並為昨日表現最好藍籌。另外，新鴻基地產(016)升、恒基地產(012)、長實集團(1113)、信和置業(083)、九龍倉置業(1997)等全線有超過1%進帳。
美的超購4倍 暗盤進帳半成
至今市場今日焦點落在新股巨無霸、內地家電龍頭美的集團(300)掛牌，該股昨暗盤造好。按輝立暗盤最高見58.1元，較54.8元上市價高5.7%，低見55.6元，升1.5%，收市則漲半成，至57.55元。每手100股帳面獲利275元，成交額1.88億元。以美的A股上周五報63.51元人民幣計，暗盤價折讓17.5%。
美的公開發售超額認購4.3倍，接獲約1.37萬份申請，一手中籤率100%。國際配售則超額約7倍。集團行使額外發售權，集資額增至310億元，為2021年快手後最高。