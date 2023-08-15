港股交易持續低迷　據報港交所與銀行商討振興股市措施

根據本港稅務局數據顯示，2021/22財政年度中，股票印花稅的年度貢獻達610億港元，超越房地產交易的相關收入。

《彭博社》引述近期與港交所及政府進行交談的知情人士報道，港股交易持續低迷，港交所與銀行正商討振興股市措施，但就降低花稅而言，因經濟仍然疲軟，政府不太可能有所動作，意味政府無意調低印花稅。

港交所冀引進更多場外產品上市

報道亦引述其他消息人士指，港交所正研究讓更多場外產品上市，以擴大零售投資者基礎，最可行的產品是股票掛鈎投資（ELI）。據證監會數據，截至6月底，供專業投資者買賣的場外股票掛鈎產品規模達160億元。

另指港交所計劃於明年首季，推出一項新自行成交防範（SMP）服務，並視乎監管機構批准及市場準備情況，交易所參與者可透過該服務避免於持續交易時段無意中自行成交。

上半年本港IPO新股創03年來最低水平

由於內地經濟在嚴格的新冠疫情限制結束後未能按預期反彈，本港股市難以復甦，上半年新股上市數量，創2003年來最低水平，去年排名全球第4，落後上海、深圳及南韓。

據畢馬威IPO市場報告，今年第一季港交所集資額為9億美元（折合約70.48億港元），在全球交易所中排名第5，當時印尼雅加達證交所仍未超越港交所，如以此排名基礎計算，港交所排名已跌至全球第6位。